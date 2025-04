Jordania prohíbe las actividades de Hermanos Musulmanes y cierra todas sus oficinas

La decisión llega tras la desarticulación de una célula implicada en un plan de "sabotaje" que incluía la fabricación de misiles

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Jordania han anunciado este miércoles la prohibición de las actividades de la organización islamista Hermanos Musulmanes y el cierre de sus oficinas en el país después de denunciar que varios de sus miembros estaban supuestamente implicados en un plan de "sabotaje", una medida que entrará en vigor de forma inmediata y ante la que el grupo por ahora no ha reaccionado.

El ministro del Interior jordano, Mazen Fraya, ha indicado que "se ha demostrado que miembros del grupo operan en la oscuridad y participan en actividades que podrían desestabilizar el país", antes de afirmar que estos sospechosos "socavan la seguridad y la unidad nacional y alteran la seguridad y el orden público".

Así, ha manifestado que, una vez que las autoridades denunciaron el hallazgo del supuesto complot, el grupo islamista "intentó sacar de contrabando y destruir una gran cantidad de documentos de su sede y ocultar sus actividades sospechosas", según ha recogido la agencia estatal jordana de noticias, Petra.

Fraya ha hecho hincapié además en que las fuerzas de seguridad descubrieron una operación con explosivos en la que estaba implicado uno de los hijos de un alto cargo de Hermanos Musulmanes y ha reiterado que "las continuadas prácticas del grupo disuelto exponen a la sociedad a riesgos y amenazan la vida de los ciudadanos".

Por ello, ha afirmado que el Gobierno incautará los bienes de Hermanos Musulmanes y que la pertenencia a la organización y la "promoción de sus ideas" queda prohibida por ley. "Cualquier actividad del grupo, independientemente de su tipo, es considerada una violación de la ley u requerirá rendir cuentas en los tribunales", ha argumentado.

"Reafirmamos nuestro compromiso constante con garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos dentro del marco legal", ha manifestado el ministro, al tiempo que ha incidido en que la medida va en línea con "el firme compromiso del Estado con la seguridad de la sociedad y su protección ante cualquier acto que altere el orden y la seguridad".

El anuncio ha llegado apenas un día después de que el ministro de Comunicaciones y portavoz del Ejecutivo jordano, Mohamed Momani, desvelara que la cartera encabezada por Fraya anunciaría "pronto" medidas relacionadas con la "célula terrorista" recientemente desmantelada por el Departamento General de Inteligencia (GID).

"La patria es nuestra principal prioridad y nada está por encima de Jordania", dijo, según la cadena de televisión Al Mamlaka, una semana después de que los servicios de Inteligencia jordanos anunciaran que habían desarticulado un plan destinado a socavar la seguridad nacional, "propagar el caos" y causar daños materiales, un caso que ha derivado en la detención de al menos 16 personas.

El GID especificó que la célula estaba implicada en la fabricación de misiles, incluido un preparado para su lanzamiento, así como en posesión de explosivos y armas de fuego. Además, planeaban la fabricación de drones e intentaron reclutar y entrenar a personas dentro y fuera de Jordania.

AMÁN DICE QUE "NO HAY ESPACIO PARA LEALTADES EXTRANJERAS"

Ante esta situación, el primer ministro jordano, Yafar Hasán, subrayó el martes que "no hay más soberanía que el Estado de derecho ni poder al margen del Estado y el aparato judicial independiente". "No hay espacio para lealtades extranjeras o esfuerzos para sembrar el caos", sostuvo, tal y como ha recogido el diario 'The Jordan Times'.

Las autoridades han expresado su preocupación por la posible conexión entre miembros de la célula y representantes del partido-milicia chií libanés Hezbolá y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según algunas confesiones publicadas, así como por la posible implicación de los servicios iraníes en el caso, sin que Teherán haya reaccionado por el momento.

Por su parte, el Frente de Acción Islámica (FAI), brazo político de Hermanos Musulmanes, comunicó que suspendía la pertenencia a la formación de tres personas nombradas en la imputación relativa del citado caso, sin que por ahora se haya pronunciado sobre la decisión de Amán de prohibir las actividades de la organización islamista.

El GID afirmó que los sospechosos estaban siendo investigados desde 2021, si bien la desarticulación ha tenido lugar en el marco del repunte de las tensiones entre las autoridades y Hermanos Musulmanes desde 2023, especialmente debido a que el grupo ha logrado aumentar su popularidad por su rechazo a la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de ese año.

De hecho, el grupo islamista ha incrementado durante los últimos meses sus críticas a Amán por su postura ante el conflicto, especialmente después de que el FAI se impusiera en las elecciones legislativas celebradas el 10 de septiembre de 2024 al hacerse con cerca del 33,7 por ciento de los votos.

Los comicios fueron los primeros celebrados en el país para la composición del Parlamento después de la remodelación de la ley electoral aprobada en 2022 en el marco de un proceso de reforma para aumentar la representación política que también derivó en un aumento de las competencias del rey Abdalá II.