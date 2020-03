Jordania prohíbe desde el lunes los viajes desde y hacia España por el coronavirus

Chipre obligará a los viajeros de España a una cuarentena de 14 días y Hong Kong aislará en centros a los de Madrid, Euskadi y La Rioja

AMÁN/MADRID, 10 (DPA/EP)

El Gobierno de Jordania ha anunciado un veto inminente a los viajes con salida o destino de varios países afectados por el brote de nuevo coronavirus, entre ellos España. La medida entrará en vigor el próximo lunes, según el ministro de Sanidad, Saad Jaber.

Las nuevas órdenes afectan también a Francia, Alemania, Líbano y Siria. Además, se cerrarán las fronteras terrestres con Israel e Irak, aunque en este caso sí se permitirá el transporte de cercanías, mientras que se prohibirán las conexiones marítimas con Egipto y se reducirán las aéreas a la mitad.

El Gobierno ha confirmado únicamente el caso de un jordano que ha dado positivo para el coronavirus, aunque las autoridades han ordenado a casi 300 personas que permaneciesen en cuarentena. Al menos 219 ya han dado negativo en las pruebas realizadas en los últimos días.

Por su parte, Israel ha extendido las restricciones de ingreso a todos los países del mundo: los residentes en Israel que lleguen deberán guardar aislamiento en su domicilio durante 14 días y los viajeros sin domicilio en Israel no podrán entrar, según ha informado la Embajada de España en este país.

Además, el Ministerio de Salud de la República de Chipre ha establecido tres categorías de riesgo para las personas que han viajado al extranjero en los 14 días anteriores. España está en la segunda y los viajeros deberán autoaislarse durante un periodo de 14 días. Por ello, el Ministerio español de Exteriores recomienda a todos los españoles que no residan en Chipre que pospongan de momentos sus viajes.

En cuanto a la región administrativa especial de Hong Kong, ha decidido que todos aquellos viajeros que hayan estado en los 14 días anteriores en las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco y La Rioja serán sometidos a 14 días en cuarentena en centros habilitados al efecto.

La medida, que entrará en vigor el 14 de marzo, no hace distinción entre residentes y no residentes y no se permite la cuarentena en el propio domicilio o en hotel. Esas restricciones no se aplicarán a pasajeros en tránsito aeroportuario. Asimismo, las autoridades locales recomiendan evitar todo viaje no esencial a Madrid, País Vasco y La Rioja, según ha publicado Exteriores en su web.

EN EGIPTO, CONTROLES DE TEMPERATURA

En Egipto, los viajeros procedentes de España, a su llegada, son sometidos a controles de temperatura y deben completar un formulario de observación sanitaria con informaciones que permitan a las autoridades egipcias realizar algún tipo de seguimiento durante su estancia.

Igualmente, el Ayuntamiento de Moscú decidió el día 5 que todos los viajeros que lleguen de China, Corea del Sur, Irán, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega, Suiza y España, deben, una vez en Moscú, entrar en régimen de auto-aislamiento durante 14 días, sin recibir visitas, y comunicar su llegada y su país de procedencia al Departamento Municipal de Sanidad.

La infracción de esta normativa puede ser sancionada con multas e, incluso, hasta con cinco años de cárcel. La observancia de la cuarentena será vigilada con cámaras, algunas dotadas de reconocimiento facial y, en caso de detectarse una infracción, se podrá internar al infractor en un centro de observación.

En Kazajstán, las personas en los 14 días anteriores hayan estado en un país con casos confirmados de coronavirus serán objeto de un seguimiento médico a distancia durante 24 días desde su entrada en Kazajstán, para lo cual deberán dar sus datos a las autoridades y recibirán una llamada diaria.