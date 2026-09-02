Un juez de EEUU dicta que el juicio contra el presunto asesino de Charlie Kirk puede seguir adelante

Archivo - El juez Tony Graf, a la izquierda, llega al Tribunal del Cuarto Distrito en Provo para el segundo día de la audiencia preliminar en el caso de Tyler Robinson, acompañado por un agente del sheriff del condado de Utah. - Europa Press/Contacto/Charles McClintock Wilson

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Utah, en Estados Unidos, ha dictaminado este martes que el juicio contra Tyler Robinson, el joven de 23 años acusado de asesinar de un disparo al destacado activista político conservador Charlie Kirk, puede seguir adelante.

"Se ordena que el acusado, Tyler James Robinson, sea remitido a juicio", ha fallado el juez de distrito Tony Graf tras una jornada de alegatos en los que la Fiscalía ha argumentado que existen pruebas suficientes contra Tyler Robinson para proceder con el caso, mientras que la defensa ha sostenido que las pruebas son insuficientes, según ha recogido la cadena estadounidense NBC.

Tras la decisión del magistrado, el abogado defensor de Robinson ha presentado declaraciones de no culpabilidad en todos los cargos en contra de su cliente. La Fiscalía lo acusa, entre otros cargos, de asesinato agravado, un delito grave de primer grado que puede conllevar la pena de muerte. La próxima audiencia ha quedado fijada para el 23 de octubre.

Robinson está acusado de asesinar a Kirk con un disparo de rifle desde una azotea durante un evento en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre de 2025. El asesinato de Kirk, de 31 años, cofundador del grupo Turning Point USA --una de las principales organizaciones de base del movimiento MAGA-- y estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmocionó la política estadounidense y sigue emergiendo en múltiples debates e instancias.

LA DEFENSA RECHAZA UN MÓVIL IDEOLÓGICO Y QUE AMENAZASE AL PÚBLICO

Antes de su fallo, el juez Graf ha permitido que los abogados de ambas partes presentaran sus alegatos finales.

El fiscal del condado de Utah, Ryan McBride, ha defendido que "no es difícil comprender el móvil", argumentando que "las opiniones del acusado eran contrarias a las posturas que Charlie Kirk defendió públicamente".

Asimismo, ha afirmado que Robinson puso en peligro las vidas de los asistentes al evento en el que presuntamente mató a Kirk, alegando que "no se puede disparar un rifle contra una multitud de 3.000 personas sin saber que se crea un gran riesgo de muerte para todos los que se encuentran cerca del objetivo".

En cambio, la defensa de Robinson ha rechazado ambos argumentos: mientras que el abogado defensor Richard Novak ha argüido que no se puede probar qué motivó el tiroteo porque "no hay evidencia sobre lo que realmente pensaba el señor Robinson, si es que él fue el autor del disparo, acerca de Charlie Kirk". "No tenemos ningún testimonio de que el señor Robinson haya hablado alguna vez sobre Charlie Kirk, que haya escuchado algo que haya dicho, que haya comentado algo sobre Kirk en el pasado", ha agregado.

Asimismo, otra abogada defensora, Staci Visser, ha defendido que el agravante legal defendido por la Fiscalía de Utah, según el cual el acto de Robinson representó un gran riesgo de muerte para otros, no aplica porque no se realizaron múltiples disparos ni amenazas. "Hay un solo acto, un solo disparo, una sola bala, una sola víctima", ha remarcado.

Por su parte, el juez Graf ha admitido en el fallo este agravante y ha declarado que el estado ha cumplido con su obligación probatoria en esta fase preliminar. Con todo, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.