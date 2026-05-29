Un juez federal bloquea el cambio de nombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas

Archivo - El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal ha bloqueado este viernes la decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos de cambiar de nombre al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, un fallo que supone un nuevo golpe para el presidente Donald Trump, que en diciembre de 2025 decidió añadir su apellido en la fachada de esta importante institución.

El juez del distrito de Columbia Casey Cooper ha concluido en su fallo que solo el Congreso tiene autoridad para el cambio de nombre y ha instando a la Administración Trump a retirar los letreros que contengan el nombre del magnate en su fachada, así como a actualizar su página web en un plazo máximo de dos semanas.

El fallo, de más de 90 páginas, también anula un plan anunciado el pasado mes de marzo para cerrar el centro para poner en marcha trabajos de renovación. El juez pide así a la junta directiva que reconsidere el impacto de tal medida en la programación del centro, recoge la cadena de televisión CNN.

Esto se produce después de que la junta directiva del centro votase por unanimidad el cambio de nombre a "Centro Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas" después de que el magnate republicano destituyese a la mitad de sus miembros, asegurándose así el voto positivo del órgano rector responsable de dirigir, administrar y mantener esta importante institución cultural.

La decisión produjo una cascada de cancelaciones por parte de los artistas, en medio de las críticas de la oposición demócrata. El Congreso estadounidense estableció el Centro Cultural Nacional en 1958 para presentar programas musicales, conferencias y otros programas de arte para jóvenes y ancianos, una institución que fue renombrada por ley tras la muerte del presidente Kennedy.