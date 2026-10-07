La junta militar de Malí anuncia la recuperación del control de Kidal tras la retirada de los rebeles tuareg del FLA

Archivo - Desfile militar del Ejército de Malí en la capital, Bamako, en septiembre de 2025 (archivo) - Habib Kouyate / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta militar de Malí ha anunciado la toma de la ciudad de Kidal (norte) en el marco de una ofensiva a gran escala con apoyo de elementos rusos del Africa Corps, después de que los rebeldes tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA) anunciaran el martes su retirada de la localidad, que controlaban desde abril.

El portavoz del Gobierno de transición maliense, el general de brigada Issa Ousmane Coulibaly, ha señalado en un comunicado que "unidades de las Fuerzas Armadas malienses consolidaron el 6 de octubre su dispositivo en Kidal" tras "intensas operaciones aéreas y terrestres de neutralización contra la coalición de grupos terroristas".

"Tras los recientes ataques terroristas complejos y coordinados, las Fuerzas Armadas procedieron a una rearticulación de su dispositivo operativo, principalmente en torno a Anéfis y Aguelhok, manteniendo su presencia y capacidad de acción en la región de Kidal", ha explicado, antes de agregar que las operaciones "se enmarcan en el ejercicio efectivo de la soberanía del Estado en el territorio nacional".

En este sentido, ha pedido a la población "conservar la calma" y ha apuntado que "la protección de las personas y sus bienes sigue siendo una prioridad para las Fuerzas Armadas", al tiempo que ha recalcado que la toma de Kidal "supone una perspectiva favorable para el retorno progresivo de la Administración y los servicios sociales de base".

"El Gobierno de transición felicita a las Fuerzas Armadas por su sentido del patriotismo, su compromiso y su entrega", ha señalado Coulibaly, quien ha dado además las gracias a las fuerzas del Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo control del Ministerio de Defensa ruso-- por su "acompañamiento" en estas ofensivas, según ha recogido la cadena de televisión pública maliense, ORTM.

Por su parte, el Ejército ha asegurado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "las Fuerzas Armadas malienses, apoyadas por sus socios rusos, continúan la ofensiva de gran envergadura lanzada el martes, 6 de octubre de 2026, en el teatro oriental, en el marco de la operación 'Dougoukoloko'".

"Las operaciones aéreas y terrestres llevadas a cabo en los sectores de Kidal, In Tassik y Abeibara han permitido hasta ahora neutralizar a numerosos terroristas y destruir vehículos y almacenes logísticos que pertenecen a grupos armados terroristas", ha destacado el Ejército maliense, sin que el Africa Corps se haya pronunciado por ahora sobre la situación.

"Esta operación busca principalmente reforzar la seguridad de las poblaciones que viven en esta parte del territorio nacional, a garantizar la libre circulación de personas y bienes, a lograr la seguridad de las fronteras y poner fin a la economía criminal desarrollada por grupos armados terroristas", ha manifestado.

En esta línea, ha destacado que también ha llevado a cabo ataques "de precisión" contra "numerosos puntos de reagrupamiento de los terroristas" en las zonas de Tombuctú y Sofara. "Las operaciones de vigilancia, reconocimiento y búsqueda continúan en los sectores afectados para evaluar con precisión el efecto de las acciones llevadas a cabo, establecer un balance consolidado y buscar para neutralizar a cualquier amenaza residual", ha zanjado.

El FLA, que el martes apuntó a una retirada estratégica de Kidal --que controlaba desde abril tras una ofensiva junto al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel-- y denunció una violencia "desproporcionada" en la ofensiva militar en la zona, no se ha pronunciado por ahora sobre posibles bajas entre sus filas o la situación sobre el terreno en otras zonas del norte de Malí.

La toma de Kidal supone la vuelta de la ciudad a manos de la junta militar, que la recuperó en 2023 tras una década bajo control de los tuareg. Es además un paso más en la contraofensiva lanzada por la junta militar, encabezada por Assimi Goita, en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada en abril por el FLA y el JNIM, que supuso un varapalo para las autoridades e incluyó un cerco por parte de los yihadistas a parte de la capital, Bamako.

La citada ofensiva del FLA y el JNIM se vio acompañada en julio por un nuevo ataque a gran escala encabezado por rebeldes tuareg en julio, si bien el Ejército afirmó poco después que había logrado "retomar la iniciativa" y "controlar la situación" en las zonas atacadas, entre ellas Anéfis, también en el norte del país.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.