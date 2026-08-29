La junta militar de Níger confirma un intento de golpe de Estado en proceso de "contención"

Archivo - Imagen de archivo de la capital de Níger, Niamey - Europa Press/Contacto/Tong Lian - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta militar de Níger ha confirmado que los enfrentamientos que han estallado esta pasada madrugada en zonas estratégicas de la capital, Niamey, se deben a un intento de golpe de Estado que está ahora mismo en proceso de "contención".

El ministro de Defensa nigerino, Salifou Mody, ha culpado de la situación a un "movimiento de insurrectos" repelido gracias a "la rápida intervención de las fuerzas de defensa y de seguridad".

El despliegue "ha permitido contener este movimiento y recuperar progresivamente el control de las zonas en cuestión", ha añadido el ministro a través de un comunicado leído en Télé Sahel, la televisión estatal nigerina, que hace unas horas ha vuelto a emitir tras un breve apagón matutino.

"Se insta al público a mantener la calma y realizar libremente sus actividades diarias", ha concluido el mensaje.