La Junta de Paz para Gaza culpa a Hamás del bombardeo israelí contra el hospital Nasser

Secuelas del bombardeo israelí contra el Complejo Médico Nasser, a 12 de noviembre de 2026 - Ramzi Abu Amer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Paz para Gaza, el organismo presidido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado al movimiento islamista palestino Hamás como el culpable del bombardeo ejecutado por el Ejército israelí contra el Complejo Médico Nasser, en el sur del enclave palestino, que dejó al menos seis muertos y 20 heridos.

La organización, encargada de gestionar el futuro de posguerra en Gaza, suscribe punto por punto la versión israelí del bombardeo: Hamás estaba empleando a civiles como escudos humanos, mientras que el movimiento palestino ha denunciado que se trató de un ataque deliberado contra una instalación civil, constitutivo de un nuevo crimen de guerra perpetrado por Israel.

La junta, sin embargo, "condena la continua explotación, por parte de Hamás, de hospitales y otra infraestructura crítica civil para usos militares", y señala que "la tragedia del ataque israelí" en Jan Yunis, "subraya precisamente por qué el Plan Integral de Paz del presidente Trump debe implementarse de inmediato y sin más demora",

"Tanto Israel como Hamás deben cumplir de inmediato sus compromisos en virtud del Plan Integral de Paz, incluida la protección de los civiles, el mantenimiento del alto el fuego y el avance de la desmilitarización de Gaza", añade la institución.

Finalmente, la Junta de Paz solicita a todas las partes que le cedan "la autoridad y el espacio operativo necesarios" para "poner en práctica este marco sin obstrucciones ni demoras".