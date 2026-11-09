La Junta de Paz para Gaza pide a Israel que permita la entrada de más ayuda humanitaria ante el invierno

Inundaciones en tiendas de campaña de desplazados en la Franja de Gaza - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Paz para la Franja de Gaza instaurada en virtud del plan de paz de Estados Unidos ha emplazado este lunes a las autoridades israelíes a permitir la entrada de más ayuda humanitaria en el enclave palestino en particular ante la inminente llegada del invierno que puede empeorar la ya precaria situación de la población gazatí.

"Instamos a las autoridades del actual Gobierno de Israel a actuar de inmediato para autorizar y facilitar la entrada de todos lo necesario para el suministro de agua y ayuda humanitaria y aplicar íntegramente sus compromisos del Plan Integral de Paz del presidente", ha apelado el organismo.

La falta respuesta israelí y los retrasos en la aprobación de los envíos por parte de sus autoridades conforme a los acuerdos pactados en Sharm el Sheij (Egipto) "han agravado" la situación y "retrasado significativamente el inicio de la entrega de armas y de la autoridad de Hamás al Comité Nacional para la Administración de Gaza".

La Junta de Paz alerta de una "emergencia humanitaria inmediata" provocada por la llegada del invierno y reprocha que se trata de un "problema humanitario previsible".

Menciona en particular la necesidad de materiales para refugiarse, de saneamiento, drenaje y otros suministros clave para el invierno que protegen la vida de los civiles y recuerda las "graves inundaciones" que ha sufrido la Franja durante los dos últimos días, con "decenas de miles de tiendas de campaña y refugios imporovisados anegados". Las familias de desplazados que ya vivían en una condición precaria ahora han quedado expuestos al frío y a condiciones inseguras", ha resaltado.

El organismo destaca que en el último año se han logrado "importantes avances humanitarios" como el acceso a la comida, lo que ha permitido una "mejora drástica de la nutrición". "Estos avances no bastan. Hay que protegerlos y aceleralos, no socavarlos con emergencias humantiarias evitables", ha argumentado antes de recordar que llevan meses advirtiendo de estos riesgos.

"También hemos presionado reiteradamente a Hamás para que acceda a entregar sus armas, entregue la autoridad de gobierno y cumpla con sus obligaciones recogidas en el Plan", han subrayado. "El pueblo de Gaza no se puede permitir la inacción continua ni tampoco la perspectiva de una paz duradera", ha remachado.

HAMÁS INSTA AL CONSEJO DE PAZ A PRESIONAR A ISRAEL

Por su parte, Hamás ha denunciado la visión "distorsionada" presentada por la Junta de Paz que "intenta vincular la catástrofe humanitaria" con "condiciones y demandas políticas y de seguridad" sin mencionar la "responsabilidad directa de la ocupación en el sufrimiento de nuestro pueblo".

Pide así al Consejo de Paz y a la comunidad internacional que presionen a Israel para que cese las violaciones del alto el fuego, abra los pasos fronterizos, permita la entrada de suministros de refugio, medicina, alimentos y combustible. "La ocupación debe rendir cuentas por sus crímenes", ha recalcado.

También rechaza vincular la entrega de las armas al desastre humanitario. "No se debe utilizar el sufrimiento de niños, mujeres, enfermos y desplazados como táctica de presión para imponer condiciones políticas o de seguridad", ha señalado.

Reprocha además que describa la realidad palestina limitándose a lo ocurrido desde el 7 de septiembre de 2023, "falsificando los hechos y omitiendo deliberadamente las raíces del conflicto, como si las décadas de ocupación, bloqueo, asesinatos y destrucción no hubieran existido". "Como si los crímenes de genocidio, hambruna, desplazamiento y cierre de los pasos perpetrados por la ocupación no merecieran rendición de cuentas", ha añadido.

"Gaza no necesita declaraciones que responsabilicen a la víctima por los crímenes del verdugo, sino posiciones que hagan justicia a la verdad y salven a la humanidad. No puede haber paz si continúa la ocupación y no puede haber justicia sin que los criminales rindan cuentas", ha remachado.