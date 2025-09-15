Juran el cargo otros tres ministros del Gobierno de transición de Nepal tras las protestas

Imagen de archivo de las protestas contra el Gobierno en Nepal.
Imagen de archivo de las protestas contra el Gobierno en Nepal. - Aryan Dhimal/ZUMA Press Wire/dpa
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 15 septiembre 2025 13:27

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos ministros del Interior, Finanzas y Energía del Gobierno de transición de Nepal han jurado el cargo este lunes en una ceremonia que ha tenido lugar en la oficina del presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, y con la que este busca poner fin a la grave crisis política abierta a raíz de unas protestas y disturbios que se han saldado con más de 70 muertos.

Así, el Ministerio del Interior ha quedado en manos de Om Prakash Aryal, que también se encargará de Justicia y Asuntos Parlamentarios, mientras que Rameshwar Prasar Khanal será el ministro de Finanzas. A ellos se suma Kulman Ghising, que encabezará la cartera de Energía, Recursos Hídricos e Irrigación, pero también de Transporte y Desarrollo Urbano.

Todos ellos pasan ahora a formar parte del Gabinete de la expresidenta del Supremo y nueva primera ministra nepalí, Sushila Karki, que fue elegida el viernes como sustituta de Sharma Oli, que dimitió la semana pasada en el marco de los disturbios.

La propia Karki --que asumió formalmente el cargo el domingo, ha indicado que los fallecidos durante las protestas son "mártires" y ha prometido entregar un millón de rupias nepalíes (unos 6.000 euros) a los familiares de las víctimas.

Nepal ha sido escenario de manifestaciones desde el pasado lunes, cuando miles de jóvenes se echaron a las calles para protestar por la corrupción, la mala gestión del Gobierno y la prohibición del acceso a las principales redes sociales.

Contador