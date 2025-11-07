La Justicia de las autoridades rusas de Donetsk condena a 13 años de cárcel a dos colombianos por mercenarismo

Archivo - Ruinas de una iglesia ortodoxa en Maryinka, al noroeste de Donetsk, en el este de Ucrania - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk, anexionada por Rusia, ha condenado este jueves a dos colombianos por su "participación como mercenario en un conflicto armado", cargo que se les ha imputado en base al Código Penal ruso por su rol en combate contra el Ejército ruso en esta región en el este de Ucrania.

Los sentenciados, que cumplirán "13 años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad", son José Arón Medina Aranda, de 37 años, y Alexander Ante, de 48, según ha indicado la Fiscalía General de la Federación Rusa en sendos comunicados.

Ambos habrían llegado a Ucrania en noviembre de 2023 e ingresado al "49º Batallón de Asalto Independiente 'Carpathian Sich'", el primero como lanzagranadas y ametrallador y el segundo como operador principal de artillería.

Su ejercicio en combate --por el que los dos cobraban 2.800 dólares (algo más de 2.400 euros) según las autoridades rusas-- habría terminado en julio de 2024, en pleno avance de las tropas rusas en la región de Donetsk.

Europa Press ha contactado con los servicios diplomáticos colombianos, que, por el momento, no han realizado comentarios al respecto de las condenas contra sus nacionales.

Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha alcanzado en el internacionalmente reconocido como óblast ucraniano reiterados avances con los que también ha tomado prisioneros de guerra. Hasta el momento, los avances rusos han proseguido y, según el Ministerio de Defensa, decenas de militares ucranianos que se encuentran combatiendo a las tropas rusas en la ciudad de Pokrovsk se han rendido.