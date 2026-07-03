La Justicia británica exonera a tres hombres acusados de asesinar a la periodista norirlandesa Lyra McKee

Archivo - Imagen de archivo de una vigilia por la muerte de la periodista Lyra McKee en Derry. - Europa Press/Contacto/Stewart Kirby - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Reino Unido ha exonerado este viernes a tres hombres acusados de asesinar a la periodista Lyra McKee en abril de 2019, cuando recibió un disparo mientras presenciaba unos disturbios en Derry, Irlanda del Norte, en un incidente que fue reivindicado por el Nuevo IRA.

Los tres acusados, Peter Cavanagh, de 38 años, Jordan Gareth Devine, de 25 y Paul McIntyre, de 58, se enfrentaban a cargos de asesinato, si bien ninguno de ellos sería el autor material de los disparos que acabaron con la vida de la reportera, según informaciones de la cadena de televisión BBC.

No obstante, la Fiscalía los había acusado de "acompañar al tirador hasta un punto desde el cual tener la visibilidad suficiente en caso de abrir fuego durante la noche de los disturbios". Además, los fiscales han asegurado que estos "le impulsaron" a ello.

Los abogados de la defensa han alegado en todo momento que el caso se basa puramente en la "especulación" y que, por tanto, los cargos no se sostendrían.

El Nuevo IRA, uno de los pocos grupos que se oponen al acuerdo de paz, reconoció poco después que uno de sus miembros disparó a la periodista cuando abrió fuego contra los policías que se encontraban en las proximidades durante los disturbios de los que McKee estaba siendo testigo. "Durante un ataque al enemigo, Lyra McKee murió trágicamente mientras estaba al lado de las fuerzas enemigas", alegó entonces.