Archivo - Imagen de archivo de un policía francés. - Telmo Pinto / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Francia ha decidido este martes que el policía que mató de un disparo al joven Nahel Merzouk de 17 años en junio de 2023 durante un control de tráfico en Nanterre, sea juzgado por presunto asesinato más de tres años después de que se produjera el incidente.

La decisión ha sido adoptada por el Tribunal de Apelaciones de Versalles, que ha dispuesto que el agente en cuestión sea juzgado ante la Corte Penal Departamental de Altos del Sena, encargada de juzgar delitos graves, como crímenes castigados con penas de entre 15 y 20 años de cárcel.

En este sentido, la corte de Versalles ha afirmado que ha hallado pruebas suficientes contra el acusado en el marco de un caso que se ha convertido en un símbolo de la brutalidad policial, y ha rechazado las alegaciones del agente, que ha aludido constantemente a su legítima defensa, si bien la medida puede ser recurrida.

La Fiscalía de Nanterre venía pidiendo que fuera juzgado por asesinato, en vez de por presunto homicidio. Los fiscales han aducido en todo momento que el agente tuvo la posibilidad de "disparar contra el capó o los neumáticos del vehículo", evitando así cualquier daño a la integridad del adolescente, que estaba al volante.

Asimismo, considera que durante el tiroteo "no se dieron condiciones de legítima defensa". El agente, identificado como Florian M., aseguró haber temido por su integridad física y acusó al menor de intentar atropellarlo, si bien un vídeo posterior desmintió esta versión.

El policía disparó cuando el joven inició la marcha en un coche a cuya ventanilla estaba asomado en el momento del control. La Fiscalía francesa estimó que la situación no presentaba las circunstancias necesarias para que abriera fuego. El suceso desató una oleada de manifestaciones contra la violencia policial en todo el país, muchas de las cuales derivaron en disturbios.