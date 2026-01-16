La Justicia ucraniana impone una fianza de 650.000 euros a la ex primera ministra Timoshenko por corrupción

Archivo - Yulia Timoshenko, ex primera ministra de Ucrania. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ha impuesto una fianza de 33 millones de grivnas (650.000 euros) a la ex primera ministra Yulia Timoshenko para no entrar en prisión por un caso relacionado con la compra de votos, además de otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o impedirle salir de Kiev.

Timoshenko, líder del opositor partido Patria, tiene cinco días para depositar dicha cantidad. En caso de hacer frente a la fianza, está obligada a presentarse regularmente ante las autoridades, a informar de cualquier cambio de residencia y a no comunicarse con los otros diputados investigados, informa la agencia RBC.

En base a unos audios, las agencias anticorrupción acusaron a Timoshenko de haber sobornado con hasta 10.000 dólares mensuales a diputados del partido Servidor del Pueblo del presidente Volodimir Zelenski. "Se suponía que los parlamentarios recibirían instrucciones sobre cómo votar y sobre cómo abstenerse", apuntaron.

Timoshenko, primera ministra de Ucrania brevemente en 2005 y después entre 2007 y 2010, ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que dichos audios no tienen nada que ver con ella. En estas grabaciones se constaría, por ejemplo, cómo instruyó a varios diputados a votar sobre una nueva serie de designaciones, como las de los nuevos ministros de Defensa y Energía.