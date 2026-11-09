Kallas abre la puerta a nuevas sanciones contra Irán por los ciberataques registrados en Europa

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha abierto este lunes la puerta a la adopción de nuevas sanciones contra Irán por los ciberataques registrados recientemente contra supermercados de varios países europeos, después de que estos incidentes hayan sido atribuidos a Teherán, y ha señalado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete tendrán ocasión de abordar esta cuestión en su reunión del próximo lunes 16 de noviembre.

"Acabamos de conocer que se han atribuido a Irán. Hasta ahora no conocíamos esa atribución", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a los medios desde París, donde participa en una reunión de ministros de Exteriores del G7, al ser preguntada por la posibilidad de imponer medidas restrictivas contra las autoridades iraníes.

Kallas ha explicado que los responsables de Exteriores de los Estados miembro se reunirán el próximo lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), una cita en la que podrán examinar las informaciones sobre la presunta responsabilidad iraní en estos incidentes y debatir una eventual respuesta europea.

"Si hay atribuciones, nuestra respuesta debe ser firme", ha advertido, después de que la Fiscalía francesa haya abierto una investigación contra el líder de un grupo dependiente de la Guardia Revolucionaria de Irán por el ciberataque que afectó el pasado mes de octubre a los sistemas de refrigeración de supermercados del país.

Ante estos incidentes, la Comisión Europea convocó el pasado 3 de noviembre dos reuniones de coordinación con las agencias europeas y los Estados miembro afectados, con la participación de Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y la Red Europea de Organizaciones de Enlace para las Crisis de Ciberseguridad (EU-CyCLONe).

Entonces, el portavoz comunitario en materia digital, Thomas Regnier, advirtió de que estos ataques no eran "incidentes aislados", aunque evitó pronunciarse sobre su posible origen y recordó que corresponde a las autoridades nacionales investigar lo ocurrido y determinar quién está detrás de los ciberataques.