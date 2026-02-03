Kallas apuesta por una nueva política ártica de la UE "que refleje los tiempos en los que vivimos"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, interviene durante la Conferencia Fronteras Árticas que se celebra estos días en la ciudad noruega de Tromso. - DAVID JENSEN

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha instado a adoptar "una nueva política ártica" de la UE que "refleje los tiempos en los que vivimos" y que esté basada en alianzas "sólidas" con países ubicados en la región como Noruega, Canadá o Islandia.

Así lo ha defendido la jefa de la diplomacia europea en su intervención durante la Conferencia Fronteras Árticas que se celebra estos días en la ciudad noruega de Tromso, y en la que ha avisado de que desde que la UE adoptó su última estrategia por el Ártico en 2021, el mundo ha cambiado y "las tensiones en toda Europa" han ido en aumento desde que un año más tarde, en 2022, Rusia lanzara su invasión a Ucrania.

"Los desafíos de seguridad, los cambios geopolíticos, el orden global que cambia rápidamente, me lleva a defender que es hora de una nueva política ártica de la UE, una que refleje los tiempos en que vivimos y el mundo que queremos ver, incluido un Ártico seguro", ha instado la política estonia.

Kallas, que ha constatado una rebaja de la tensión en la última semana con la pretensión de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, ha sostenido que "el Ártico es crítico para la seguridad transatlántica", y que es una región que quiere "más atención, más recursos y, sí, más poder duro".

"Nuestra estrategia europea inicial sobre el Ártico, allá por 2008, se centró en el clima, la pesca y la investigación. Hoy, tenemos un compromiso vibrante y activo en una amplia gama de áreas (...). Pero hay una dimensión que falta", ha proseguido, señalando la falta de inversión en seguridad y defensa en la región.

Ha advertido de que desde la invasión rusa de Ucrania, Moscú ha reabierto y modernizado bases militares de la era soviética en el Alto Norte, donde se ubica "una de las mayores concentraciones de armas nucleares del mundo", concretamente en la península de Kola, "justo al otro lado de la frontera noruega".

"El Ártico también se ha convertido en un campo de pruebas para misiles rusos", ha agregado, haciendo un llamamiento a que Europa se ponga "al día" con "años de acumulación militar rusa en la región".

"EL MUNDO HA CAMBIADO"

Kallas también ha subrayado que "el mundo ha cambiado" y que "en ninguna parte está más claro" que en el Ártico, una percepción que ha supuesto "un cambio estructural" en las relaciones transatlánticas y entre la Unión Europea y Estados Unidos.

"La UE ha entendido que Groenlandia es estratégicamente importante para Estados Unidos. También es estratégicamente importante para nosotros en la Unión Europea", ha explicado, indicando que en la región "hay cables submarinos clave", "materias primas críticas esenciales para la economía global", o es también parte de "la trayectoria de vuelo más corta" para los misiles balísticos desde Rusia a Occidente.

No obstante, ha enfatizado que la UE "también cree en la integridad territorial y en las fronteras acordadas internacionalmente" y que "Groenlandia pertenece a su gente".

"Las tensiones son más bajas de lo que eran hace unas semanas (...), pero hay poca claridad sobre lo que vendrá después o sobre cuándo podría surgir la próxima disputa. Así que reiteraré lo que dije entonces. La Unión Europea apoya a Groenlandia, apoyamos a nuestro Estado miembro, Dinamarca, y defendemos la Carta de la ONU", ha agregado.

ACUERDO DE SEGURIDAD CON ISLANDIA

Durante su intervención, la política estonia ha defendido la necesidad de la Unión Europea de establecer "alianzas sólidas" para la defensa del Ártico, profundizando su "estrecha cooperación" con países como Noruega, Canadá o Islandia.

Pero además, ha anunciado que con Islandia se firmará "pronto" una nueva Asociación de Seguridad y Defensa, como las que el bloque comunitario ya mantiene con ocho países de fuera de la UE como Noruega, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Japón, así como con países candidatos a la adhesión como Albania, Macedonia del Norte y Moldavia.

Preguntada en una posterior rueda de prensa sobre los detalles de este acuerdo, Kallas ha explicado que es importante "compartir información", sobre todo en el ámbito marítimo, pero también en la lucha contra "las mismas amenazas que provienen de diferentes partes", como la mayor presencia de Rusia y China en la región.

Sobre si la creciente cooperación entre Islandia y la UE podría despejar el camino a que la isla ubicada en el Ártico sea un nuevo país miembro de la Unión Europea, la Alta Representante de la UE ha dicho que "las puertas de la Unión Europea siguen abiertas".

"Me alegro de que sigamos siendo la región que, sea cual sea el camino que tomemos, sin duda sigamos profundizando esta asociación que va en ambos sentidos, incluyendo el ámbito marítimo, las infraestructuras críticas submarinas y su protección, pero también la lucha contra la influencia maligna extranjera y las campañas de desinformación", ha añadido.