Kallas constata falta de acuerdo en la UE para proteger a jueces del TPI de las sanciones de EEUU como pide Sánchez

La Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha admitido que la Comisión Europea no ha puesto aún sobre la mesa la activación del Estatuto de Bloqueo, como ha pedido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, debido a la falta de consenso entre los Estados miembro.

De este modo ha enfriado la jefa de la diplomacia europea la petición que el mandatario español hizo a Bruselas a principios de mayo para que las sanciones de Estados Unidos contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y los jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigan el genocidio en la Franja de Gaza no tengan efecto en la Unión Europea.

"No tenemos acuerdo sobre el Estatuto de Bloqueo, y por eso no lo hemos puesto sobre la mesa", ha respondido Kallas a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada del PSOE Hana Jalloul, en el pleno del Parlamento Europeo que se celebra esta semana en Estrasburgo (Francia), sobre si está trabajando en proteger a los jueces europeos que investigan crímenes de guerra en el enclave palestino.

Kallas ha constatado que el Estatuto de Bloqueo es una de las "herramienta" que la Comisión Europea tiene en sus manos proponer su activación para proteger a jueces y fiscales del TPI y a Francesca Albanese, pero que no obstante "muchos Estados miembro no lo han solicitado" y, solo "algunos", como España, lo han hecho.

"La cuestión es que, en aquellos países de los que provienen también los jueces, necesitamos utilizar estas herramientas. Y entonces algunos países dicen que también pueden trabajar para ayudar a estos jueces a operar con otras herramientas. Por eso no tenemos acuerdo sobre el Estatuto de Bloqueo, y por eso no lo hemos puesto sobre la mesa", ha zanjado Kallas su explicación.

BRUSELAS ESTUDIA "MEDIDAS CONCRETAS"

Las declaraciones de Kallas tienen lugar días después de que la Comisión Europea asegurase que estudia "medidas concretas" para reforzar la protección y resiliencia del TPI ante las "inaceptables" amenazas y ataques contra jueces, personal y colaboradores del tribunal, aunque no especificó qué tipo de soluciones estaba barajando.

El pasado 6 de mayo Sánchez pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que activara el Estatuto de Bloqueo para que las sanciones de Estados Unidos contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y los jueces y fiscales del TPI que investigan el genocidio en Gaza no tengan efecto en la Unión Europea.

Estados Unidos viene imponiendo desde principios de 2025 sanciones contra miembros del TPI y que afectan ya a once jueces y fiscales en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant. Además, en julio Washington sancionó a Albanese por lo que calificó como una "campaña" contra Israel.

Eso sí, la semana pasada un juez federal de Estados Unidos dictó la suspensión de las sanciones impuestas por la Administración Trump contra Albanese, estimando que tales medidas violaban sus libertades de la Primera Enmienda al estar dirigidas directamente a sus declaraciones críticas con Israel.