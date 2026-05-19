Kallas cree que la disuasión de la OTAN en Europa sigue "intacta" pese al repliegue de tropas de EEUU

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha afirmado este martes que la disuasión de la OTAN en Europa permanece "intacta" pese a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar 5.000 tropas estadounidenses destinadas en suelo alemán, aunque ha advertido de que la UE debe asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa.

Así lo ha asegurado la jefa de la diplomacia europea durante un debate en el pleno de la Eurocámara que se celebra este martes en Estrasburgo (Francia) sobre qué respuesta debe dar la Unión a la reducción de los despliegues militares estadounidenses en Europa a la luz de las últimas decisiones del inquilino de la Casa Blanca.

"Estos anuncios forman parte de esta tendencia más amplia, pero la disuasión de la OTAN sigue intacta, y la OTAN continuará manteniendo una presencia sólida en su flanco oriental, porque ahora no es el momento de parecer débiles", ha indicado Kallas, que no obstante ha constatado que ya se anticipaba que Washington podría retirar tropas de Europa para centrar su atención hacia el Indo-Pacífico y el hemisferio occidental.

Aunque ha sostenido que la presencia de soldados estadounidenses en Europa "también es del interés de Estados Unidos", ha defendido que la Unión Europea "debe asumir mayor responsabilidad en su propia defensa" para mantener a sus Estados miembro seguros, fortaleciendo la preparación defensiva europea y aumentando el gasto en defensa.

Kallas ha hecho un llamamiento a "cerrar las brechas de capacidades" de la UE y ampliar la producción europea de defensa. "Todo esto tiene un coste, pero disuadir la agresión es más barato que librar una guerra", ha proseguido en su explicación.

Eso sí, para ello, ha avisado, "Europa debe fortalecer su industria de defensa", ya que "el dinero solo no crea seguridad si la producción no puede seguir el ritmo". Si el aumento del gasto en defensa solo genera tiempos de espera más largos o retrasos acumulados, ha alertado, "no funciona".

A inicio del mes de mayo el Pentágono confirmó una "retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses" de parte de sus fuerzas en uno de sus grandes bastiones europeos, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre Trump y sus aliados en la Alianza Atlántica.

El anuncio llegó después de que unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que apuntaba que Irán había "humillado" a Estados Unidos en sus negociaciones, despertasen la indignación del inquilino de la Casa Blanca, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.

RUSIA, AMENAZA PARA TODA EUROPA

En su intervención, Kallas también ha dibujado un panorama de amenaza creciente y ha advertido de que Rusia se ha reconvertido en una economía de guerra destinando cerca del 8% de su PIB a defensa, con la producción centrada casi exclusivamente en tanques, misiles y artillería.

Así, ha detallado que varios servicios de inteligencia nacionales de la UE estiman que Moscú podría poner a prueba la preparación defensiva del bloque en un plazo de tres a cinco años, por lo que ha subrayado que el objetivo final ruso "no es solo Ucrania, sino una amenaza para toda Europa".

La jefa de la diplomacia europea ha reclamado además un aumento del apoyo económico, militar y político a Ucrania, a la que definió como "la primera línea de defensa europea", y ha señalado que los ucranianos no solo defienden su propio país sino que están "comprando tiempo a Europa" para que refuerce sus propias defensas.

Kallas ha insistido además en la idea de profundizar las alianzas con socios afines como Reino Unido, Canadá, Japón, Australia o Corea del Sur, así como reformar los mecanismos de decisión de la UE para actuar con mayor rapidez, ya que la exigencia de unanimidad, a su juicio, "impide con frecuencia" actuar a "la velocidad que requiere" el actual contexto geopolítico.