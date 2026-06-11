Kallas conversa con el ministro de Exteriores de Irán y le pide volver a la vía diplomática tras la escalada con EEUU

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. - Alex Mita/EU Council/dpa

BRUSELAS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado la necesidad de que su país y Estados Unidos regresen a la "vía diplomática" para evitar el regreso de una guerra "a gran escalada".

Así lo ha confirmado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales, en el que ha detallado que ha hablado con su homólogo iraní sobre el "estado de las negociaciones con Estados Unidos" y "la última escalada en el Golfo", calificando como "inaceptables" los recientes ataques de Teherán contra los países de la región y sus infraestructuras críticas.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irán ha detallado que Araqchi ha condenado ante Kallas los ataques de Estados Unidos contra su país, afirmando que son una "clara violación" del Derecho Internacional y que han propiciado el fin del alto el fuego que Washington y Teherán habían acordado mientras mantenían negociaciones para una paz.

El jefe de la diplomacia iraní también ha trasladado a la Alta Representante de la Unión el "silencio" de los Estados miembro de la ONU sobre los ataques de la Administración Trump, y ha advertido de que la inacción global llevaría a un incremento de la inseguridad regional y mundial.

Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.