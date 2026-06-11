Reino Unido, Australia y Canadá crean una iniciativa para fortalecer la solución de dos Estados

Archivo - Niños israelíes juegan en una calle cerca de estructuras reconstruidas en el asentamiento de Sa Nur, al sur de Yenín en la Cisjordania ocupada por Israel - Gil Cohen-Magen/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido, Australia y Canadá han anunciado este jueves la creación de una iniciativa, llamada Fondo Internacional para la Paz entre israelíes y palestinos, centrada en la construcción de la paz en Oriente Próximo, el entendimiento mutuo y el fortalecimiento de la solución de dos Estados.

"El Fondo para la Paz invertirá en programas que promuevan una solución de dos estados, ayuden a reducir la división, fortalezcan a la sociedad civil y apoyen el diálogo y la cooperación dentro de las comunidades israelíes y palestinas y entre ellas, sentando así los cimientos para la paz", han señalado en un comunicado conjunto.

En este sentido, han afirmado que la iniciativa estará abierta a contribuciones financieras de socios internacionales "comprometidos con el fomento de la paz" tras una aportación inicial de cada uno de los países de un millón de libras (más de un millón de euros) a lo largo de tres años.

"Como las perspectivas de una solución de dos Estados siguen siendo difíciles a corto plazo, existe la necesidad urgente de invertir en condiciones que puedan hacer posible la paz futura, a través del diálogo sostenido y la vital participación ciudadana", han argumentado los tres países.

Dicho fondo, además de fortalecer una "solución negociada de dos Estados en la que las comunidades israelí y palestina puedan vivir en paz, seguridad y dignidad", también "ayudará a fortalecer las voces de los moderados y marginar a los extremistas", incluyendo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

"Como hemos aprendido de otros conflictos arraigados en todo el mundo, la paz no se puede lograr sólo con medidas políticas y de seguridad. También requiere un esfuerzo sostenido para reconstruir la confianza, fortalecer la cooperación y resaltar la humanidad compartida de las personas", han subrayado.

La financiación irá destinada a organizaciones de la sociedad civil tanto en Israel como en Palestina. "Hacemos un llamamiento a nuestros socios internacionales para que apoyen esta iniciativa e inviertan en los fundamentos de la paz a largo plazo", han dicho.

De igual forma, han instado a las partes a "tomar medidas para reducir las tensiones, proteger a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, y respetar el Derecho Internacional" tras tres años de "una devastadora pérdida de vidas civiles" y el aumento de la división y la desconfianza entre ambas comunidades.