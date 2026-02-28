Kallas convoca una reunión extraordinaria de Exteriores el domingo para tratar la crisis abierta en Irán

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en un reciente acto en Cracovia, Polonia. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Exteriores este domingo para tratar la crisis abierta en Irán, tras la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel.

La cita por videoconferencia busca "abordar la cuestión de Irán y los acontecimientos que se están desarrollando rápidamente en todo Oriente Próximo", ha señalado la ex primera ministra de Estonia en un menaje en redes sociales.

Kallas ha indicado que se mantiene en contacto con los socios en los países del Golfo. "Los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos corren el riesgo de arrastrar a la región a una guerra más amplia, y lo condenamos", ha subrayado, reiterando la condena contra la represalia de Teherán a los bombardeos masivos sufridos a primera hora del sábado.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha puesto el acento en que "la guerra no se extienda más". "El régimen iraní debe tomar decisiones", ha indicado.

La Alta Representante anunció a primera hora del sábado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo y la puesta en alerta de la misión 'Aspides' en el mar Rojo ante la operación militar desencadenada contra Irán.