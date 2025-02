Kallas defiende a Zelenski como líder electo y cree que narrativa rusa está muy presente en mensajes de Trump

BRUSELAS 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido este lunes el carácter democrático del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentando que la narrativa rusa esta muy presente en los mensajes del mandatario estadounidense, Donald Trump, que le acusó de dictador por no convocar elecciones desde la invasión rusa.

En declaraciones desde Bruselas al inicio de la reunión de ministros de Exteriores de los 27, la jefa de la diplomacia comunitaria ha tachado de "interesantes" las declaraciones de Trump sobre el liderazgo democrático de Zelenski, asegurando que cuando lo escuchó pensó que el presidente estadounidense estaba equivocándose con el presidente ruso, Vladimir Putin, y confundiendo el caso de Ucrania y el de Rusia.

"Putin no tiene elecciones en 25 años y Zelenski es un líder electo en elecciones libres y justas. En tiempo de guerra no puedes tener elecciones, muchos países lo tienen en su Constitución, ¿por qué? Porque en unas elecciones luchan unos contra otros no en una situación en la que tienes un enemigo real en el que tienes que concentrarte", ha asegurado.

La responsable de Exteriores de la UE ha lamentado que la narrativa está ganando terreno y "está muy representada" en los mensajes de Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania. Este mensaje llega precisamente cuando se cumple el tercer aniversario del ataque ruso a gran escala y cuando la UE busca mandar una señal de apoyo a Zelenski con una nueva ronda de sanciones que atacará principalmente el sector del aluminio ruso y reforzará las medidas contra la flota clandestina que Rusia usa para sortear las sanciones

En todo caso, Kallas ha subrayado que es importante mantener el contacto con la nueva administración y tener tantas interacciones como sea posible. Así ha anunciado un próximo viaje a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Es importante que mantengamos la unidad y que los puntos que discutamos sean los mismos con los distintos líderes europeos que tienen las reuniones con los estadounidenses", ha subrayado sobre la unidad europea respecto a la guerra en Ucrania.