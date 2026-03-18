Kallas destaca que el acuerdo de defensa con Islandia refuerza la respuesta a las "amenazas" de China y Rusia

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha celebrado que el nuevo acuerdo en materia de seguridad y defensa con Islandia ratificado este miércoles servirá para responder de manera conjunta a las "amenazas rusas" y el "creciente interés" de China en el Ártico.

"Nuestra seguridad es compartida, al igual que nuestros desafíos", ha expresado Kallas durante la firma del acuerdo, en una ceremonia celebrada en Bruselas. "Abordar estos problemas de manera conjunta nos da una gtan ventaja", ha destacado.

El acuerdo con Islandia es una de las nuevas Asociaciones de Seguridad y Defensa (ASD) que la UE tiene previsto firmar esta semana también con Australia y Ghana, en medio de los intentos de Bruselas por diversificar sus alianzas y reducir su dependencia en este campo.

Estas ASD ofrecen un marco de cooperación para profundizar los intercambios sobre asuntos de seguridad regional y reforzar la colaboración en lugares como Ucrania, o el Ártico, pero también en otros campos, como el tecnológico, la economía, o el cambio climático.

"Esta nueva alianza profundizará nuestra cooperación en áreas que son importantes para nuestros ciudadanos (...) desde la seguridad marítima y la protección de infraestructuras críticas hasta el fortalecimiento de la resiliencia frente a las ciberamenazas", ha puesto en valor la dirigente estonia.

Kallas ha aprovechado para expresar un mensaje de apoyo de la UE a las aspiraciones de Islandia de formar parte del bloque comunitario. "Uniros os haría aún más fuertes. Así, contaréis con el apoyo de la UE, si fuera necesario, durante todo el proceso, en caso de que decidáis seguir adelante", ha dicho.