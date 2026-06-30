Kallas destaca ante Erdogan el papel de Turquía como "socio clave" de la UE en seguridad, migración y energía

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - NECATI SAVAS

BRUSELAS 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha destacado este martes ante el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que su país es un "socio clave" para el bloque en materias estratégicas como la seguridad, la gestión de la migración y la energía,

En una reunión celebrada en el complejo presidencial turco a pocos días de que tenga lugar en el país la cumbre de líderes de la OTAN, ambos han abordado el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Bruselas y Ankara, así como la importancia de mantener "buenas relaciones de vecindad".

"Turquía es un socio clave en materia de seguridad, migración y energía, así como un país candidato a la UE. Fue un placer hablar hoy con el presidente Erdogan sobre el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y Turquía y la importancia de las buenas relaciones de vecindad", se lee en el mensaje.

Tras destacar la condición de Turquía como país candidato a la adhesión a la Unión Europea, Kallas ha desvelado conversaciones con el presidente turco sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, los conflictos en Oriente Próximo, así como los preparativos de cita de la Alianza Atlántica.

"Turquía está haciendo una contribución significativa a la protección del Flanco Oriental de la OTAN", ha destacado la política estonia, que ha acudido a Ankara junto a la comisaria de Ampliación, Marta Kos, y el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.