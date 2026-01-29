Kallas espera que los 27 declaren este mismo jueves a la Guardia Revolucionaria Islámica organización terrorista

Kaja Kallas (Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad). - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha indicado que espera que este jueves los ministros de Exteriores de los Veintisiete, que se encuentran reunidos en Bruselas, acuerden incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión con los jefes diplomáticos de la UE, ha detallado que hoy habrá acuerdo para añadir a nuevas personas en la lista de sanciones contra Irán, y que también le gustaría que haya unanimidad para definir como terrorista a este órgano del aparato represivo iraní.

"Eso los pondrá en pie de igualdad con Al Qaeda, Hamás y Estado Islámico. Si actúas como un terrorista, también debes ser tratado como tal. Lo que vemos es claro: el número de muertos en las protestas que tuvieron lugar en Irán y los medios empleados por el régimen son realmente muy graves", ha explicado la Alta Representante.

Kallas ha proseguido defendiendo que la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas mandaría "un mensaje claro", y es que "si reprimes al pueblo, tiene un precio y serás sancionado por ello".

Cuestionada sobre si teme que la inclusión de la Guardia Revolucionaria pueda afectar a la capacidad de las embajadas europeas para funcionar en Irán, ha detallado que "esos riesgos se han calculado", pero que en todo caso "la parte diplomática queda fuera de este ámbito revolucionario".

"Las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores no se verán afectadas. Por lo tanto, se estima que los canales diplomáticos seguirán abiertos incluso después de la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista", ha añadido la política estonia.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación entre otros asuntos de nuevas sanciones contra Irán, una medida que ha ido ganando consenso en los últimos días y que para ser aprobada requerirá de unanimidad.

Hasta este miércoles, había una minoría de países que mostraban sus reticencias alegando que supondría la ruptura total de las relaciones con Teherán y podría poner en una situación complicada a los ciudadanos europeos desplazados al país de Oriente Próximo.

No obstante, tras el cambio de opinión de Francia --uno de los países más escépticos en un primer momento--, y de España, que hasta este miércoles no dijo que apoyaría la medida, se está más cerca de incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, una decisión para que la se necesitará la unanimidad de los Veintisiete.