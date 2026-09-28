Kallas insiste a los 27 en reforzar la misión en el mar Rojo: "Si le damos una tarea, debemos darle medios"

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, atiende a los medios a su llegada a una reunión de ministros de Defensa de la UE en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS /EU COUNCIL

BRUSELAS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha insistido este lunes desde Bruselas en pedir a las capitales más aportaciones para reforzar la presencia de la misión naval Aspides en el mar Rojo, al tiempo que les ha advertido de que si se encomienda una labor a una misión, se le debe también garantizar los medios necesarios para lograrla.

"En el Mar Rojo, los avances de los hutíes han puesto en mayor riesgo las rutas marítimas y la Operación Aspides ayuda a mantener abierta su vital vía fluvial. Pero necesitamos aumentar su número para hacerlo más eficaz, si asignamos una tarea a una misión, debemos darle los medios", ha asegurado Kallas, en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Defensa de la UE en Bruselas.

Ya la semana pasada desde Nueva York, Kallas avisó de que el "empeoramiento de la situación en el mar Rojo está afectando a los intereses europeos", tras los avances con los que las milicias rebeldes hutíes de Yemen tomaron la estratégica ciudad de Moca, la más próxima al estrecho de Bab el Mandeb, asumiendo posiciones clave en torno al estratégico paso marítimo.

Tras la discusión a Veintisiete este lunes en Bruselas, la jefa de la diplomacia europea ha insistido en la necesidad de reforzar los medios navales de la misión europea en el mar Rojo, pero ha indicado que por el momento no ha habido nuevas contribuciones comprometidas por ningún Estado miembro más, si bien ha apuntado que hay "dos países pensando" en comprometer más buques.

Con todo, Kallas ha advertido de que no sólo se trata del "número" de buques necesarios, sino de la "calidad" de los mismos, en referencia la necesidad de contar con buques que hagan labores de "escolta", al tiempo que ha dicho que las discusiones continuarán y "tal vez haya decisiones".

ESPAÑA "EN NINGÚN CASO" ENVIARÁ MÁS BUQUES A ASPIDES

Entretanto, preguntada por si España baraja responder a esta llamada a los socios, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido tajante al apuntar que el Gobierno "en ningún caso" va a enviar nuevos barcos a la misión Aspides.

"Ya lo hemos dicho claramente, nosotros respetamos la operación Aspides, creemos que es una operación muy importante, pero España está comprometida en la operación Atalanta, que es también una operación muy importante de lucha contra la piratería. Por tanto, nosotros vamos a continuar en la operación Atalanta", ha resumido la ministra, que en los márgenes del Consejo de ministros europeos ha mantenido una reunión con su homólogo italiano, al que ha dicho haber trasladado el mismo mensaje.

De este modo, Robles ha insistido en que la Unión Europea cuenta en estos momentos con "tres grandes operaciones" en la región, con Irini además de Aspides y Atalanta, y España considera que todas ellas deben continuar con sus cometidos y entiende que la misión antipiratería tiene que "seguir". Por ello, ha concluido, España "en principio, en ningún caso vamos a enviar nuevos barcos a la operación Aspides".