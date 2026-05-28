Kallas ofrece la "experiencia técnica" de la UE para mediar en las negociaciones nucleares con Irán

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas - ELENI CHATZIVASILI

BRUSELAS 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha ofrecido la "experiencia técnica" del bloque comunitario para mediar en las negociaciones nucleares con Irán, en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para estabilizar la región y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Cualquier acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán debe ir seguido de conversaciones más profundas sobre el arsenal nuclear y otros asuntos cruciales para la seguridad regional. La UE puede aportar su experiencia técnica en las negociaciones nucleares", ha indicado en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores de la UE mantenida este jueves en Chipre.

Kallas ha señalado que, si bien existe una "verdadera iniciativa diplomática" para extender el alto el fuego en la zona, cualquier acuerdo inicial entre Washington y Teherán debe ser el preludio de conversaciones "mucho más profundas". Según la jefa de la diplomacia europea, estas discusiones no solo deben abordar el arsenal nuclear iraní, sino también otros asuntos cruciales para la seguridad regional.

En declaraciones a los medios previas a al cita de este jueves, la política estonia ha afirmado que, antes de las negociaciones avancen, "el primer paso es detener la guerra y abrir el estrecho de Ormuz", para luego poder negociar "sobre las tareas más difíciles, como la nuclear".

"Pero, como digo, ahora mismo se encuentran en una situación muy delicada, entre la guerra y la paz, y a nadie le conviene que esta guerra continúe", ha concluido la jefa de la diplomacia europea.