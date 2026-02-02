Kallas reclama a Rusia que haga concesiones militares y nucleares para garantizar una paz duradera en Ucrania

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europa para Política Exterior, Kaja Kallas. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europa para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado este lunes a Rusia que asuma concesiones en su presupuesto militar, en su Ejército o en su arsenal nuclear para garantizar el fin de la invasión rusa de Ucrania y también evitar que las pretensiones del presidente ruso, Vladimir Putin, se extiendan a otros países.

Después de que Kiev se haya mostrado dispuesto en más de una ocasión a aceptar alguna de las reclamaciones del Kremlin para poner fin a la guerra, la jefa de la diplomacia europea ha señalado durante una mesa redonda este lunes en la Conferencia de Seguridad de Oslo (Noruega) que Moscú tiene también que dar su brazo a torcer para que haya garantías reales para una paz en Ucrania.

Kallas ha lamentado que "ha habido mucha presión sobre los ucranianos para que hagan concesiones muy difíciles" y que "están dispuestos a hacer", un hecho que en su opinión está "desdibujando dónde está realmente el problema", y es que en los últimos 100 años "Rusia ha atacado al menos a 19 países, algunos de ellos hasta tres o cuatro veces", mientras que "ninguno de esos países ha atacado nunca a Rusia".

"Así que la cuestión es cómo nos aseguramos de que esta guerra no continúe ni se extienda a otros lugares. Para ello, necesitamos ver concesiones por parte de Rusia. Limitaciones en su presupuesto militar, en su Ejército o en las armas nucleares. Es decir, retirar realmente esta amenaza, además de exigir responsabilidades por los crímenes que han cometido", ha defendido.

No obstante, ha lamentado que esta discusión no está sobre la mesa y que los rusos prefieren negociar con Estados Unidos porque les permite "obtener demandas maximalistas que ni siquiera han conquistado militarmente".

"¿Por qué iban a querer hablar con los europeos? Si les decimos que tienen que hablar con nosotros porque queremos que hagan concesiones, ¿por qué iban a hacerlo?", ha añadido, tras avisar de que la UE seguirán "aumentando la presión" sobre Moscú para que "pase de fingir que negocia a negociar de verdad".

INCLUSO EN LA JUNGLA, LOS ANIMALES COOPERAN

Kallas también se ha referido a la crisis a la que está sometido el orden internacional basado en reglas, lamentando que Naciones Unidas no pueda cumplir con su mandato de garantizar las normas y proteger a pequeños y medianos países de las pretensiones de Estados más fuertes.

"Para ellos, el orden internacional es realmente lo que los protege. Pero si no funciona, entonces no te ofrece esa cobertura", ha indicado la política estonia, que ha reclamado "mecanismo de rendición de cuentas" para aquellos países que no cumplan con los principios de la Carta de la ONU.

Kallas ha subrayado la necesidad de "desarrollar aún más este derecho internacional" junto con aquellos países que necesitan un mundo regido por normas, poniendo como ejemplo un metáfora para explicar que aún en el caos, se pueden buscar puntos de acuerdo.

"Hay un argumento según el cual el orden internacional basado en normas ha sido en realidad una ilusión y siempre ha sido la ley de la jungla, donde quien tiene el poder toma lo que quiere. Pero incluso en la jungla hay animales que cooperan", ha afirmado.

En su opinión, "hay mucho sobre lo que se puede construir", aprovechando el momento actual como una "oportunidad" para desarrollar una mayor rendición de cuentas para aquellos que violan del Derecho Internacional.