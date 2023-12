Kicillof renueva su cargo como gobernador de Buenos Aires y contrapeso a Milei: "ni motosierra ni ajuste"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Axel Kicillof ha asumido este lunes su segundo mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires y se convertirá así previsiblemente en el principal contrapeso político del nuevo presidente argentino, Javier Milei.

"Los bonaerenses dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado" y lo que falta "no se consigue ni con motosierra ni con ajuste", ha resaltado.

Kicillof, elegido como candidato peronista, ha tomado posesión ante los diputados y senadores provinciales en la sede de la Cámara de Diputados provincial con un discurso en el que ha destacado que el peronismo ha recuperado 16 municipios capitalinos.

"No se dice que lo que falta en la Provincia son los recursos que produce y aporta a la coparticipación federal", ha argumentado. "Con esa desproporción entre lo que producimos y recibimos es imposible", por lo que ha apostado por "recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia".

En el acto han participado la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los miembros del gabinete, intendentes, legisladores nacionales, autoridades de religiosas, sindicales y de universidades, informa la agencia de noticias argentina Télam. Kicillof ha intervenido ante la Asamblea Legislativa y después tiene previsto dirigirse a la militancia en la Plaza San Martín de La Plata.

El discurso, según fuentes cercanas, se centrará en los logros e hitos de sus primeros cuatro años de gestión y planterá las metas de este nuevo mandato. Luego se acercará a la plaza a pie para dirigirse directamente a sus simpatizantes. Ya el miércoles, Kicillof tomará juramento a los ministros de su Gabinete.

Kicillof ganó las elecciones con un 45 por ciento de los votos, por delante de Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio, 26,59 por ciento), Carolina Piparo (La Libertad Avanza, 24,62 por ciento) y Rubén Sobrero (Frente de Izquierda, 3,89 por ciento).