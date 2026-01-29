Kiev contacta con SpaceX ante acusaciones de que drones rusos en ciudades ucranianas usan satélites Starlink

Archivo - Logo de SpaceX - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha anunciado este jueves que se ha puesto en contacto con la empresa aeroespacial SpaceX, fundada por el magnate Elon Musk, ante las acusaciones de que drones rusos que operan en ciudades ucranianas podrían estar equipados con satélites Starlink.

"A pocas horas de recibir informes de que drones rusos equipados con conectividad Starlink estaban operando sobre ciudades ucranianas, el equipo del Ministerio de Defensa se comunicó rápidamente con SpaceX y propuso formas concretas de resolver el problema", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

Fedorov ha expresado SU gratitud a la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y a Musk "por su rápida respuesta y por comenzar inmediatamente a trabajar en una solución". "Las tecnologías occidentales deben seguir apoyando al mundo democrático y protegiendo a los civiles, no utilizarse para el terrorismo y la destrucción de ciudades pacíficas", ha zanjado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Moscú ha aceptado dejar de atacar infraestructuras críticas ucranianas durante una semana después de que el Kremlin haya incrementado sus ataques sobre territorio ucraniano en un contexto de bajas temperaturas debido al invierno.