El salvadoreño Kilmar Ábrego (c) a su salida del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño convertido en exponente de la política de deportaciones de la Administración Trump, ha celebrado su llegada a España como una "victoria" que pone fin a un largo "error administrativo".

"Mi nombre es Kilmar Ábrego García, estoy feliz y estoy celebrando mi libertad", ha declarado este miércoles en rueda de prensa, "quiero transmitirles mi felicidad. Yo me siento feliz, como se lo vuelvo a repetir, me siento libre, libre de todo lo malo que yo he pasado y ahora yo puedo respirar libertad".

Ábrego García fue deportado ilegalmente a una megaprisión de su país natal por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sin que se respetaran las garantías procesales habituales, ha llegado a España este miércoles tras abandonar Estados Unidos en un acto de denuncia de su política migratoria.

Ábrego ha llegado sobre las 11.00 al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid tras meses de batalla judicial en un movimiento voluntario y que su entorno ha descrito como temporal y para relatar fuera de Estados Unidos la situación que atraviesan los migrantes en el marco de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

"Vamos a seguir luchando por todas las personas que están pasando por una injusticia", ha declarado Ábrego García antes de avisar a la Administración Trump que el ICE "no decide donde continúa" su historia, sino que lo harán él y su familia, quienes decidirán "los siguientes pasos".

"No solamente me siento victorioso, sino que vamos a seguir luchando por toda esa gente que está pasando un proceso o una injusticia y yo le quiero dar aliento a todas esas personas que aunque vean con la situación difícil", ha añadido.