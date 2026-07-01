Kim Jong Un apuesta por reforzar los lazos con China con motivo del aniversario del Partido Comunista chino

Archivo - Imagen de archivo del líder norcoreano, Kim Jong Un, en el centro. - Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha apostado este miércoles por reforzar las relaciones con China con motivo del 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista chino en un mensaje de felicitación dirigido a su presidente, Xi Jinping.

Así, ha reafirmado su compromiso con las autoridades chinas y ha asegurado que "no habrá una nueva China sin el Partido Comunista". "Esta es la verdad de la que se ha dado cuenta el pueblo chino al avanzar bajo su guía durante muchos años", ha apuntado, según informaciones de la agencia de noticias KCNA.

En este sentido, ha señalado que la cumbre celebrada entre las partes el pasado mes en Pyongyang, la capital norcoreana, fue una "ocasión histórica para profundizar la amistad y la confianza entre nosotros y reafirmar la voluntad inquebrantable de promover de forma más dinámica la construcción socialista en ambos países y sus relaciones amistosas tradicionales".

Xi realizó una visita de Estado de dos días a Pyongyang entre el 8 y el 9 de junio, en el que fue su primer viaje a Corea del Norte en casi siete años. Durante la visita, los dos líderes acordaron profundizar la cooperación en los ámbitos político, económico y cultural, y apostaron por reforzar la comunicación al más alto nivel y a abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

"La superioridad absoluta de las relaciones entre ambos países está firmemente garantizada por el liderazgo de los partidos", afirmó entonces Kim tras el encuentro.