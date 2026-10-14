Klitschko critica en el Parlamento de Ucrania los "duros golpes" del Gobierno de Zelenski a su gestión en Kiev

Archivo - Vitali Klitschko, alcalde de Kiev. - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha defendido este miércoles ante el Parlamento de Ucrania su gestión de la capital en medio no solo de los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia, sino también "a pesar de los duros golpes que el Gobierno" del presidente Volodimir Zelenski "intenta infligir constantemente".

"Kiev es el corazón del Estado que el enemigo intenta destruir. Pero no menos terribles son los políticos dentro del país, que también, de hecho, lo están destruyendo", ha expresado Klitschko, convocado este miércoles por el partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, para dar parte de la situación de la capital.

"Desafortunadamente, esto es precisamente lo que entienden por 'cooperación' (...) ¿Dónde está la defensa aérea para proteger la capital? ¿Dónde está la protección de las instalaciones de Ukrenergo (la estatal eléctrica)? ¿Dónde están los miles de millones que se asignaron para esto?", se ha preguntado Klitschko.

"Están intentando destruir el gobierno local en Ucrania, y no solo en Kiev. Destituyen a los líderes comunitarios por razones inverosímiles. Hacen acusaciones absurdas, intimidan a los líderes de pequeñas comunidades con denuncias penales. ¿Por qué el parlamento no habla de esto?", ha incidido nuevamente.

Klitschko ha compartido en redes sociales su intervención de este miércoles en el Parlamento, en la que defendido que Kiev sigue funcionando bajo unas "difíciles condiciones de guerra" y "constantes ataques" rusos que afectan a cada uno de los sectores y vecinos de la capital ucraniana.

Así, ha afeado de forma velada a Zelenski por afirmar en la víspera que Kiev no había estado a la altura como si han estado otras regiones en situaciones más difíciles. "Alguien comenta cómo se han preparado otras ciudades, dice que, a diferencia de Kiev, sí han hecho las cosas. ¡Esto no es cierto!", ha dicho.

Klitschko ha afirmado que son muchas las ciudades que "están sacando a la luz los problemas que el Gobierno creó al congelar los pagos", que han paralizado muchos proyectos de sostenibilidad energética, mientras desde el Gobierno central se lanzan "cínicas acusaciones" y "falsas campañas" sobre la inacción de Kiev.

"No solo en la capital. Esta es la situación en muchas comunidades, donde la suspensión de pagos está matando la economía de la ciudad", ha advertido Klitschko, quien ha puesto en valor el trabajo de las autoridades locales para mantener en marcha la ciudad pese a los ataques de las fuerzas rusas.

"Kiev está trabajando, restaurando, reparando, asegurando el funcionamiento de la ciudad. En condiciones de escasez de trabajadores en las empresas de servicios públicos, de suspensión de pagos. En condiciones en las que el enemigo destruye la ciudad día y noche", ha destacado.

UN ANTAGONISMO AHONDADO POR LA GUERRA

Si bien la rivalidad política entre Klitschko y Zelenski se remonta a antes de la invasión rusa, la gestión de la guerra ha intensificado aún más sus diferencias. El alcalde es una figura consolidada desde 2014, mientras que desde el Gobierno central se ha buscado reducir la concentración de poder que ostenta.

Klitschko ha acusado públicamente a Zelenski de utilizar la ley marcial para aglutinar mucho más poder y limitar la autonomía de los gobiernos locales y las instituciones democráticas. Cabe recordar que en Kiev coexisten la alcaldía electa y la administración militar de la Ciudad de Kiev nombrada por el presidente.

A diferencia de las provincias más cercanas a los frentes de guerra en las que la gestión ha sido asumida por estas administraciones, en las del interior del país conviven no de la mejor manera las autoridades electas con las impuestas desde el Gobierno central, lo que genera fricciones sobre diversos asuntos.