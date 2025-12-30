El Kremlin afirma que el ataque contra la residencia de Putin es también una agresión contra Trump

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, y Yuri Ushakov, asesor del presidente Vladimir Putin.- Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Kremlin ha asegurado este martes que el supuesto ataque atribuido a Ucrania contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, es también una agresión directa hacia su par estadounidense, Donald Trump, y sus "esfuerzos" por alcanzar una solución política y negociada al conflicto.

"No se dirige sólo personalmente contra Putin (...) esto también está dirigido contra Trump y tiene como objetivo obstaculizar los esfuerzos por promover una solución pacífica al conflicto ucraniano", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa.

A pesar de la gravedad de estos hechos, Peskov ha destacado que el ataque no ha sido capaz de dañar la "confianza" que existe actualmente entre Putin y Trump. Es por ello que Rusia continuará dialogando principalmente con Estados Unidos, si bien se reserva su derecho a replantear su postura en la mesa de negociación.

Peskov ha incidido en que se trata de un "ataque terrorista" y ha sacado a colación las declaraciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante su discurso de Navidad, en el que mencionó que entre los deseos de los ucranianos está la muerte de Putin.

"Fue un ataque masivo con drones", ha subrayado Peskov, quien ha afeado a los "muchos medios occidentales" que le "hacen el juego" a Zelenski negando lo ocurrido. Debido a estos hechos, el portavoz ha afirmado que no están en condiciones de revelar públicamente el paradero de Putin.

En la víspera, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que las fuerzas ucranianas lanzaron en la noche del 28 al 29 de diciembre hasta 91 drones --si bien fueron interceptados-- contra la residencia presidencial de Putin en Nóvgorod, en el noroeste de Rusia.

Lavrov remarcó que estos hechos no van a sacar a Rusia de la mesa de negociación con Estados Unidos, aunque sí pueden modificar las posiciones de Moscú en la misma.

UCRANIA INSISTE EN QUE RUSIA SIGUE SIN APORTAR PRUEBAS

Mientas tanto, las autoridades ucranianas han incidido en que Rusia sigue sin aportar ninguna prueba que sustente sus acusaciones y han negado la existencia del propio ataque. "Rusia tiene un largo historial de afirmaciones falsas; es su táctica característica", ha dicho el ministro de Exteriores, Andri Sibiga.

"Rusia afirmó que no atacaría Ucrania a principios de 2022. También suele acusar a otros de lo que ellos mismos planean hacer. Sus palabras nunca deben tomarse al pie de la letra", ha afirmado el ministro de Exteriores, que ha aprovechado para afear a los países que han reaccionado a la "propaganda rusa".

Así, ha reprochado a los gobiernos de India, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos que hayan mostrado su preocupación por un ataque que "no ocurrió" y ha criticado que no expresaran la misma consternación cuando Rusia lanzó un "misil de verdad" contra la sede del Gobierno ucraniano el 7 de septiembre de 2025.

"Instamos a todos los Estados a que actúen con responsabilidad y se abstengan de responder a afirmaciones no verificadas, ya que esto socava el constructivo proceso de paz que ha estado avanzando últimamente", ha reclamado Sibiga en su cuenta en la red social X.