El Kremlin aplaude la oferta de Trump pero indica que aún no hay detalles sobre una posible reunión con Putin

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia rusa ha celebrado la oferta de diálogo anunciada este viernes por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y que incluye un posible encuentro en preparación con Vladimir Putin, aunque el Kremlin ha indicado que todavía no existe ninguna información concreta al respecto ni la habrá hasta que el magnate regrese a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

"Vemos que el señor Trump también ha declarado su disposición a resolver los problemas a través del diálogo. Damos la bienvenida a ello", ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en rueda de prensa recogida por la agencia rusa TASS.

Peskov ha recordado en este sentido que Putin "ha manifestado en repetidas ocasiones" su disposición a mantener contactos con líderes internacionales para intentar resolver la crisis internacional generada por la guerra de Ucrania y la ola de sanciones declaradas contra Rusia por su invasión del país vecino.

El portavoz del Kremlin ha querido matizar no obstante que ahora mismo no existen "detalles concretos" sobre este posible encuentro entre ambos líderes, sobre todo porque Rusia todavía no ha dado ningún paso al respecto debido a que Trump no ha asumido formalmente el cargo.

"Partimos del hecho de que la reunión tendrá lugar después de preparativos mutuos y cualquier movimiento ocurrirá después de que el señor Trump entre en el Despacho Oval (de la Casa Blanca)", ha concluido el portavoz.

Desde su victoria en las elecciones presidenciales norteamericanas del 6 de noviembre de 2024, Trump ha manifestado abiertamente su deseo de retomar el diálogo con el presidente ruso, con quien se vio las caras en varias cumbres antes del estallido de la guerra de Ucrania. El mandatario ruso felicitó al presidente electo por su triunfo en las urnas y celebró el deseo de Trump de "poner fin a la crisis", según declaró Putin dos días después del triunfo del republicano.