El Kremlin asegura que se sigue trabajando en una tregua energética a medida que continúan los ataques

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Казаков Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha asegurado este miércoles que se sigue trabajando en una posible tregua energética, una propuesta lanzada hace unos días por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, a medida que continúan los ataques rusos sobre este tipo de instalaciones, los últimos de ellos esta pasada noche en Kiev y Járkov.

"Seguimos trabajando en esta dirección", ha respondido el portavoz de Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha parecido restar importancia a la iniciativa del presidente Trump. "¿Qué se anunció? ¿Cuál es el alcance del alto el fuego energético y qué significa? ¿Se especificó?", se ha preguntado, según recoge la agencia TASS.

Mientras tanto, este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado nuevos ataques sobre infraestructura de comunicaciones y energéticas tanto en la región de Kiev como en la capital homónima, así como en la de Járkov, que son "utilizadas por el complejo militar-industrial y las Fuerzas Armadas de Ucrania".

El propio alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha denunciado este miércoles que las instalaciones eléctricas ubicadas tanto en la región como en la capital han sufrido un "impacto masivo" con misiles balísticos, provocando importantes corte de luz. "La amenaza persiste", ha advertido en redes sociales.

Al menos tres personas han muerto y otra veintena más han resultado heridas como consecuencia de estos ataques. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado, por un lado, al falta de alertas tempranas de sus socios para contrarrestar estos ataques, y por otro, a Rusia por no tomarse en serio la propuesta de tregua energética planteada el pasado fin de semana por Trump.