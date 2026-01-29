El Kremlin descarta cualquier reunión entre Putin y Zelenski fuera de Moscú

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha rechazado cualquier reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, fuera de Moscú y ha destacado que el dirigente de Kiev no haya respondido todavía a las "reiteradas" invitaciones para que ambos aborden la actual crisis en la capital rusa.

El portavoz del presidente Putin, Dimitri Peskov, ha descartado así la posibilidad de que ambos líderes puedan reunirse en Emiratos Árabes Unidos, escenario en las últimas semanas de encuentros entre las delegaciones de los dos países y ha incidido en que Moscú ha de ser el centro de las conversaciones.

"Seguimos hablando de Moscú", ha reiterado Peskov ante los medios, según recoge la agencia estatal rusa TASS. De igual forma, ha confirmado que no han recibido respuesta de Zelenski a la invitación para viajar a la capital rusa.

En la víspera, Yuri Ushakov, uno de los principales asesores del presidente Putin aseveró que las autoridades rusas garantizarían la seguridad de Zelenski en caso de que el presidente ucraniano aceptara viajar a Moscú para negociar.

"Nuestro presidente reiteradamente ha dicho a periodistas que si Zelenski está listo para un encuentro, estaremos felices de darle la bienvenida a Moscú", dijo.