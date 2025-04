El Kremlin descarta la presencia de Putin en el funeral del Papa Francisco

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, no asistirá al funeral del Papa Francisco el sábado en el Vaticano, según ha indicado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, a los medios de comunicación.

"El presidente no lo tiene planeado", ha dicho Peskov, que tampoco ha aclarado quién acudirá a la ceremonia en representación de Rusia. "No puedo decirlo todavía, aún no se ha decidido; informaremos cuando se tome una decisión", ha añadido, según la agencia TASS.

A la espera de conocer quién será el representante ruso en el evento, con la ausencia de Putin descartaría un encuentro entre los mandatarios ruso y ucraniano. Múltiples mandatarios han anunciado que asistirán al funeral del Pontífice el sábado, como el estadounidense Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni o las dirigentes de la UE, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola.

Vladimir Putin envió el lunes sus condolencias al cardenal Farrell, Camarlengo de la Iglesia, por la muerte del Papa Francisco, a quien definió como un "defensor de los grandes valores del humanismo y la justicia".