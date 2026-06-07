El Kremlin duda de las intenciones de Zelenski con su publicitada carta de paz a Putin: "Se cree que es Rambo"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pasa revista a las tropas - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia rusa ha cuestionado las intenciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su carta de paz a su homólogo ruso, Vladimir Putin, al anunciar la misiva a bombo y platillo en lo que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha considerado como un ejercicio de vanidad.

Zelenski publicó el viernes una misiva en la que ofrecía a Putin la posiblidad de reunirse en un tercer país, cara a cara, para poner fin al largo conflicto que enfrenta a ambos. Putin señaló "elementos de descortesía" en el texto, destacó la inutilidad de una reunión sin acuerdos previos e instó a las Fuerzas Armadas rusas a que se "pusieran a trabajar".

Ahora, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha criticado la publicidad que dio Zelenski a una oferta que habría sido mejor comunicar en privado y sin amenazas veladas.

El mandatario ucraniano llamó cobarde entre líneas a Putin al proponerle que no tenga "miedo" de poner fin al conflicto antes de elucubrar que la guerra terminará cuando el mandatario ruso, de una forma u otra, abandone el poder.

"Si quieres entregar una carta, la entregas. Pero si usas un megáfono, no lo llames carta", ha indicado Peskov, en una crítica a la grandilocuencia exhibida por el mandatario ucraniano.

"El caso es que Zelenski se cree que es Rambo y, por mucho que se quiera parecer a él, no lo consigue", ha remachado Peskov en referencia al indestructible héroe del cine de acción bélica estadounidense, interpretado por Sylvester Stallone.