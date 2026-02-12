El Kremlin espera que la próxima ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania y EEUU tenga lugar "pronto"

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este jueves que espera que la próxima ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos tenga lugar "pronto", después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara el martes que había aceptado una propuesta de Washington para una nueva ronda de contactos.

"Hay un cierto entendimiento. Esperamos que la próxima ronda de contactos tenga lugar pronto", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha declinado pronunciarse sobre el lugar en el que tendrán lugar las conversaciones. "Daremos la dirección", ha manifestado ante las preguntas de los periodistas, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Zelenski adelantó el miércoles que la nueva ronda de diálogo con Rusia, propuesta para celebrarse en Estados Unidos la próxima semana, se centrará sobre todo en el futuro de los territorios del este y sureste del país ocupados actualmente por Moscú, al tiempo que desveló que en la agenda hay una propuesta de Washington para crear en el Donbás una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, y sea una suerte de área de amortiguamiento.

Hasta la fecha se han realizado dos rondas de conversaciones trilaterales, ambas en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los últimos contactos derivaron en un acuerdo entre Moscú y Kiev para el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra, el primero de este tipo en cerca de cinco meses, pero sin informaciones sobre avances en el plano político.