El Kremlin evita pronunciarse sobre el optimismo de EEUU de llegar pronto a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha evitado este jueves pronunciarse sobre los comentarios de Estados Unidos respecto a los "muchos progresos" que han registrado las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que el acuerdo está "razonablemente cerca", mientras que el enviado especial, Steve Witkoff, ha asegurado que "han quedado reducidas a un solo asunto" sin especificar cuál es.

Horas antes de que Witkoff viaje a Moscú para mantener la séptima reunión cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de los esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha alegado precisamente la inminente reunión para no hacer comentarios sobre el estado de las negociaciones.

"No quisiéramos hacer ningún comentario sobre la etapa actual de las negociaciones, en concreto, antes de la llegada del señor Witkoff a Moscú y su reunión con Putin", ha declarado el portavoz de Putin.

Sin querer ofrecer detalles, Peskov ha subrayado que el mandatario ruso "valora enormemente" los esfuerzos de paz de Trump y su equipo. "Celebramos estos esfuerzos y su eficacia", ha resumido.

Trump afirmó en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos que el fin de las hostilidades está "razonablemente cerca", afirmando que las negociaciones están en un punto en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso "pueden juntarse y cerrar un acuerdo".

"Vamos a intentar cerrar ese acuerdo. Creo que estamos razonablemente cerca", aseguró el líder estadounidense, quien no ibstante reconoció las dificultades de llegar a un pacto por el "odio tremendo" entre Zelenski y Putin.

Posteriormente, el enviado especial de Estados Unidos ha afirmado, antes de volar a Moscú, que las negociaciones están "en la etapa final", por lo que es "optimista" con que lleguen a buen puerto. Witkoff ha desvelado que las conversaciones "han quedado reducidas a un asunto", por lo que "si ambas partes quieren resolverlo, vamos a resolverlo".