El Kremlin insta a Zelenski a dejar lo que resta del Donbás tras lograr el "control total" de Lugansk

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha instado este miércoles al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a tomar la decisión de abandonar ya mismo la región del Donbás, que incluye Donetsk y Lugansk, en respuesta a las afirmaciones de éste sobre un supuesto nuevo ultimátum de Moscú para salir de ese área en dos meses.

"No se trata de dos meses. Zelenski debe tomar una decisión hoy mismo para que las tropas ucranianas abandonen el Donbás y salgan de las fronteras administrativas de Donetsk", ha dicho Peskov, una vez el Gobierno ruso ha asegurado este miércoles que ya tiene bajo control en su totalidad la región de Lugansk.

Peskov ha incidido en que se trata de una cuestión que ya se ha abordado en varias ocasiones y responsabiliza a Zelenski de las consecuencias no haber tomado esta decisión, que reconoce es "difícil", de dejar atrás el Donbás.

El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que de tomar esta decisión Zelenski, se hubiera evitado la que ha considerado "la fase más cruenta de esta guerra", logrando salvar así muchas vidas, según recoge la agencia Interfax.

Las declaraciones de Peskov se dan en paralelo al anuncio del Ministerio de Defensa sobre la finalización con éxito de las operaciones para "liberar" Lugansk, que permanecía ya desde hace algunos años prácticamente bajo control de Moscú, al igual que Donetsk, aunque en mucho menor medida todavía.

En la víspera, Zelenski aseguró que Rusia venía presionando desde hace tiempo, haciendo creer a Estados Unidos, con un nuevo ultimátum para sacar definitivamente a lo que resta de Ucrania de la región del Donbás en un plazo de dos meses.

La cuestión territorial es junto a la gestión de la central nuclear de Zaporiyia dos de los puntos de mayor fricción en las fallidas negociaciones. Ucrania insiste en que no puede dar por perdidos esos territorios, mientras que Rusia argumenta que la ocupación responde al interés de proteger a la comunidad rusa que vive allí.

En los últimos días volvió a relucir la polémica alrededor de este asunto cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, desmintió que Washington condicionara cualquier garantía de seguridad para Ucrania a cambio de que renuncie a esta región, de la que Kiev apenas controla ya unas pocas áreas.