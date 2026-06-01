Kuwait alerta de misiles y drones hostiles en medio de los intercambios de ataques entre Irán y EEUU

Archivo - Un avión se aproxima al aeropuerto de Faruaniya, en Kuwait - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Kuwait ha afirmado este lunes estar "respondiendo a amenazas de misiles y drones" hostiles y ha exhortado a la población "a seguir las instrucciones de seguridad" de las autoridades, tras una última semana en la que el país habría sido diana de dos ataques iraníes contra bases estadounidenses.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo a amenazas de misiles y drones", reza un breve comunicado difundido en redes por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait.

En la nota, el órgano castrense ha asegurado a sus ciudadanos que "cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea" e insta a la población a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

La alerta del Ejército kuwaití llega apenas dos días después de que al menos cinco militares estadounidenses resultaran heridos en un ataque iraní con misiles contra la base aérea de Alí al Salem, en Kuwait, en el que además resultaron dañados dos drones MQ-9 Reaper, según fuentes directamente conocedoras de lo ocurrido citadas por Bloomberg.

El pasado jueves, el Ministerio de Exteriores kuwaití ya acusó a Teherán de lanzar un ataque con misiles y drones contra su territorio, sin informaciones sobre víctimas o daños, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara un ataque contra una "base aérea" de Estados Unidos en respuesta a un bombardeo estadounidense contra el sur del país asiático, en el marco de los intercambios de ataques entre las fuerzas iraníes y estadounidenses en la última semana pese al alto el fuego vigente desde el 8 de abril y prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.