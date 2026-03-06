Kuwait confirma nuevos ataques con misiles y drones

Restos de misiles sobrevuelan Israel en medio de la ofensiva de Irán en represalia por el ataque sorpresa contra la República Islámica del 28 de febrero. - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Kuwait ha confirmado este viernes nuevos ataques con misiles y drones contra su espacio aéreo, en una nueva ola de represalias de Irán tras la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

"Las defensas aéreas kuwaitíes se enfrentan actualmente a ataques con misiles y drones hostiles que han penetrado en el espacio aéreo del país", ha informado el Ejército en un mensaje difundido por la agencia estatal KUNA.

Precisamente Irán ha reivindicado este viernes un nuevo ataque con drones "destructivos" contra "bases estadounidenses" en Kuwait, en el marco de su respuesta militar a la operación a gran escala lanzada por Washington y Tel Aviv que deja más de 1.200 muertos, incluyendo el líder supremo Alí Jamenei y parte de la cúpula militar de Irán, según el balance de las autoridades iraníes.

Teherán ha confirmado "un gran número de drones destructivos" contra estas instalaciones, antes de señalar que "estos ataques continuarán durante las próximas horas", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Estados Unidos, que no se ha pronunciado por ahora sobre el ataque, ha confirmado hasta la fecha seis militares muertos por el contraataque iraní, todos ellos militares desplegados en una instalación en Kuwait que fue alcanzada el 1 de marzo por un dron.