Kuwait denuncia un ataque contra una planta desalinizadora y una central eléctrica

Archivo - Image de archivo de la bandera de Kuwait. - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Energía de Kuwait ha informado este viernes de que se ha registrado un ataque contra una planta desalinizadora y una central eléctrica del país, cuyas instalaciones han resultados dañadas.

La situación ha llevado al despliegue de equipos técnicos y de emergencia en la zona, donde están "poniendo en marcha planes de contingencia previstos para poder mantener las operaciones y asegurar estas zonas" a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Los equipos técnicos pertinentes están realizando las labores necesarias (...) para mitigar las repercusiones del incidente y mantener la eficiencia operativa, coordinándose con las autoridades de seguridad y demás organismos pertinentes para asegurar las instalaciones afectadas", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Así, ha hecho un llamamiento a "la calma" y ha instado a la población a "no dejarse influir por rumores sino a obtener información de fuentes oficiales". "Estamos supervisando la situación con transparencia", ha añadido.

"La seguridad y la estabilidad de los sistemas de electricidad y agua son una prioridad absoluta, por lo que todos los equipos técnicos trabajan sin descanso con gran eficiencia, anticipándose a cualquier emergencia y garantizando la continuidad de los servicios esenciales", ha explicado.

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, las autoridades kuwaitíes han informado de ataques lanzados desde territorio iraní contra el país a medida que busca bombardear objetivos estadounidenses e israelíes en la región, incluidas bases militares.