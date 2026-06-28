Kuwait intercepta nuevos misiles iraníes sobre su espacio aéreo y Bahréin denuncia impactos en un edificio residencial

El primer ministro de Kuwait, Ahmad al Abdulá al Sabá (segundo por la derecha) inspecciona secuelas de ataques iraníes en el país (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Office of Prime Minister

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Kuwait ha anunciado este domingo que ha interceptado otros dos misiles iraníes esta mañana sin víctimas y en el marco del repunte de las hostilidades de las últimas horas entre Teherán y Washington, caracterizadas por ataques nortamericanos contra la costa iraní del estrecho de Ormuz y una nueva réplica iraní con ataques a posiciones militares estadounidenses en la región, especialmente Kuwait y Bahréin.

El portavoz del ministerio kuwaití, el coronel Saud Abdulaziz Al Otaibi, ha confirmado que los "dos misiles balísticos hostiles" fueron "interceptados y manejados de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos" y que el ataque "no resultó en daños materiales ni lesiones humanas".

El Ministerio de Exteriores de Kuwait, como ya hizo ayer, ha vuelto a denunciar estos ataques (que van dirigidos según Irán contra las fuerzas estadounidenses destacadas en la base de Alí al Salem) como una "flagrante violación de su soberanía" dentro de una condena a las "constantes y atroces agresiones iraníes" que representan "un desafío directo a los esfuerzos internacionales para rebajar la tensión de la situación".

Por otro lado, el Ministerio del Interior de Bahréin ha denunciado en las últimas horas que un edificio residencial ha sido alcanzado por un impacto, sin especificar si ha sido un ataque directo o los restos de un proyectil interceptado, sin víctimas que lamentar.

El incidente ha ocurrido en la ciudad de Al Muharraq, la segunda más importante del país, donde se encuentra la base militar homónima, que también aloja a presencia estadounidense.