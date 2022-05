Lara Sánchez defiende la extradición de 'Otoniel' porque las cárceles de Colombia son "cuna" del crimen

Anuncia que de salir vencedores abrirán las fronteras con Venezuela y trabajarán por abrir un consulado, pero no reconocerán al Gobierno de Maduro

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a vicepresidente por la coalición Equipo por Colombia, Rodrigo Lara Sánchez, ha defendido la reciente extradición a Estados Unidos del líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', porque las cárceles del país son "cuna de pactos" donde siguen delinquiendo y organizando sus redes criminales.

"La peor bobada que se puede plantear en el país es por qué se fue. Para mi que se vaya porque las cárceles de Colombia son cuna de pactos", ha defendido Lara Sánchez en una entrevista para Europa Press.

En Estados Unidos "sí le tienen miedo a la cárcel", mientras que en Colombia "se pasean por ellas con impunidad, se reúnen y organizan sus redes criminales, o bien se fugan", como el caso de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias 'Matamba', otro de los cabecillas del Clan del Golfo, en paradero desconocido.

"Las cárceles de Colombia no forman a nadie, son escuelas del mal", ha dicho el que aspira a ser 'número dos' de Federico 'Fico' Gutiérrez. En se sentido, ha señalado que 'Otoniel' cuente lo que tenga que contar desde la cárcel de Nueva York en la que se encuentra desde primeros de este mes de mayo.

"Que hable desde allá y hay que corroborar los hechos y ojalá se supiera la verdad, saber quién le ayudaba, con quién trabajaba, si tenía políticos aliados, que lo diga, el país tiene necesidad de conocer, que hable allí", ha insistido, Lara Sánchez, quien ha prometido una reforma del "corrupto" sistema penitenciario.

LOS CUATRO AÑOS DE DUQUE

En lo que respecta a estos últimos cuatro años de gobierno en Colombia, Lara Sánchez le ha concedido al presidente, Iván Duque, el reconocimiento de haber lidiado con el "momento difícil" que representaron dos años de pandemia.

"Lo bueno que hizo, el plan de vacunación, políticas de transición energéticas, que fueron muy buenas, tuvo errores, pero eso lo dejo para los ciudadanos. No se trata de llegar con un retrovisor. Nos hemos concentrado tanto en mirar para atrás que no miramos hacia adelante y así no resolvemos la pobreza, la corrupción, no superamos las necesidades insatisfechas de las zonas rurales", ha valorado.

Por otro lado, ha señalado que en caso de vencer en las próximas elecciones --con la primera vuelta prevista para el 29 de mayo y una segunda para el 19 de junio-- están dispuestos a dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siempre y cuando "dejen de asesinar y secuestrar" y muestren su predisposición real tal y como hicieron las ya desaparecida guerrilla de las FARC.

APERTURA DE FRONTERAS CON VENEZUELA

En política exterior, Lara Sánchez ha adelantado que en caso de salir vencedores en las elecciones, abrirán las fronteras con Venezuela, pues actualmente "hay 170 pasos ilegales en los que resultan afectados comerciantes y ciudadanos" y avanzarán para abrir un consulado en el país vecino.

"Narcotráfico, paramilitares, delincuencia, eso es lo que habita alrededor de la frontera, entonces establezcamos un paso comercial normal (...). No tiene razón tener cerrada la frontera porque el comercio sigue, pero de manera ilegal", ha dicho.

Sin embargo, ha dejado claro que este tipo de acuerdos "puntuales" con el país vecino no significa reconocer al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro. "Nos sentaremos a tratar este tema y otros asuntos puntuales (...). Tenemos un problema y por encima de todo está la ciudadanía".

Esta postura "es una diferencia muy marcada con el Gobierno del presidente Duque", ha remarcado junto otras divergencias importantes, como el compromiso de su candidatura a poner en marcha cuanto antes los acuerdos de paz, en un intento por rechazar las versiones de quienes piensan que la candidatura de Gutiérrez es continuista de los gobiernos de la derecha anteriores.

Otra de las novedades es la posible apertura de una consulado en Venezuela, pues "todavía hay un millón de colombianos en ese país" que necesitan asistencia. En ese sentido, ha señalado que un cambio de actitud hacia el país vecino pasa por nuevas elecciones y un hipotético cambio de gobierno. "Eso sería lo ideal, hasta entonces se tratarán temas puntuales, la frontera y consulado", ha zanjado.

ABORTO

Médico de profesión, Lara Sánchez ha descartado ocupar la cartera de Salud y se ha mostrado más "capaz" de desempeñar "un papel de interlocutor" con los líderes regionales para lograr que Colombia deje atrás "ese odio y polarización".

En ese intento por dejar atrás la polarización del país, ha asegurado que no se descarta que pueda haber integrantes de la izquierda en un posible gobierno y ha defendido que "sea quien sea" quien salga vencedor en esos comicios, deberá sentarse y dejar atrás trayectorias políticas y negociar. "Tendremos que sentarnos todos", ha expresado.

Cuestionado por la reciente decisión del Tribunal Constitucional de Colombia sobre la despenalización del aborto, Lara Sánchez ha puesto en valor su condición de "médico católico y cristiano" y si bien "nunca" ha practicado una interrupción del embarazo, respeta las decisiones que se toman en la corte.

En ese sentido, ha señalado que "el Estado tiene que trabajar más" por la educación sexual y la prevención de embarazos a edades tempranas, pues es "un "verdadero problema de salud pública".