Lavrov apunta a una "próxima" reunión con EEUU sobre "asuntos sensibles"

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en su discurso ante las Naciones Unidas, 26 septiembre, 2026 - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha apuntado a una "próxima" reunión con Estados Unidos sobre "asuntos sensibles", en el marco del intento de relanzar el proceso diplomático que están teniendo ambos países para alcanzar la paz con Ucrania y mejorar las relaciones entre ambos.

"Todavía no", ha reconocido el ministro ruso, quien ha asegurado que junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, están a la "espera de que los expertos lleguen a un acuerdo sobre la fecha y el lugar específicos", según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

Lavrov ya había manifestado este sábado la disposición de su Gobierno de volver a los conocidos como acuerdos de Anchorage sobre Ucrania, alcanzados el 15 de agosto de 2025 en la ciudad de Alaska, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El titular de Exteriores ruso destacó que hay "contactos regulares" con la Administración estadounidense como un regreso a la "diplomacia normal" y ha argumentado que la relación no se reduce a declaraciones diarias para condenar a Rusia y exigir su "derrota estratégica".

En este sentido, el enviado especial ruso para la cooperación y la inversión económica internacional, Kirill Dmitriev, ha mantenido reuniones este martes en Washington con representantes del departamento del Tesoro y Energía, según ha informado la citada agencia.

En estas reuniones, se ha hablado de continuar con el debate sobre la solución pacífica al conflicto en Ucrania y una posibles iniciativas energéticas conjuntas entre Rusia y Estados Unidos, cuando acabe el conflicto.