Lavrov apunta a una "próxima" reunión con EEUU sobre "asuntos sensibles"

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en su discurso ante las Naciones Unidas, 26 septiembre, 2026
Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en su discurso ante las Naciones Unidas, 26 septiembre, 2026 - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 16:43
Seguir en

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha apuntado a una "próxima" reunión con Estados Unidos sobre "asuntos sensibles", en el marco del intento de relanzar el proceso diplomático que están teniendo ambos países para alcanzar la paz con Ucrania y mejorar las relaciones entre ambos.

"Todavía no", ha reconocido el ministro ruso, quien ha asegurado que junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, están a la "espera de que los expertos lleguen a un acuerdo sobre la fecha y el lugar específicos", según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

Lavrov ya había manifestado este sábado la disposición de su Gobierno de volver a los conocidos como acuerdos de Anchorage sobre Ucrania, alcanzados el 15 de agosto de 2025 en la ciudad de Alaska, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El titular de Exteriores ruso destacó que hay "contactos regulares" con la Administración estadounidense como un regreso a la "diplomacia normal" y ha argumentado que la relación no se reduce a declaraciones diarias para condenar a Rusia y exigir su "derrota estratégica".

En este sentido, el enviado especial ruso para la cooperación y la inversión económica internacional, Kirill Dmitriev, ha mantenido reuniones este martes en Washington con representantes del departamento del Tesoro y Energía, según ha informado la citada agencia.

En estas reuniones, se ha hablado de continuar con el debate sobre la solución pacífica al conflicto en Ucrania y una posibles iniciativas energéticas conjuntas entre Rusia y Estados Unidos, cuando acabe el conflicto.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado