Lavrov considera un "grosero desafío" a Trump que Zelenski reanude los ataques a las refinerías rusas

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. - Геодакян Артем / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha criticado este jueves la decisión del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de retomar los ataques sobre refinerías rusas, al considerar que Moscú no estaba cumpliendo con esta iniciativa, propuesta días atrás por su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"Es un desafío directo, además de grosero, al presidente Trump, que ha estado apoyando activamente este acuerdo", ha afeado el ministro de Exteriores a su paso este jueves por Bakú, la capital de Azerbaiyán, para asistir a una nueva cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA).
Lavrov ha señalado que desde la cumbre de Anchorage en agosto de 2025 "se ha producido un retroceso constante" de las iniciativas de paz y ha señalado directamente tanto a Zelenski como a sus socios europeos.
"Solo nos alejan de una paz sostenible, o al menos de lograr una solución negociada. Esto significa que todo se decidirá en función de las acciones de nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de nuestra plena disposición para entablar negociaciones normales, razonables y honestas", ha advertido Lavrov.
El pasado sábado el presidente Trump propuso a las partes una moratoria de los ataques a refinerías e instalaciones energéticas. Sin embargo, tanto Moscú como Kiev se han venido acusando mutuamente de no respetar esta iniciativa, que llegó desde Washington coincidiendo con el levantamiento de sanciones al crudo ruso.