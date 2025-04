Lavrov dice que el Kremlin está "listo para un acuerdo" con EEUU sobre Ucrania pero aún hay puntos por "pulir"

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este jueves que el Kremlin está "listo para llegar a un acuerdo" con las autoridades de Estados Unidos sobre Ucrania, si bien ha señalado que aún hay elementos por afinar.

"La declaración del presidente (Donald Trump) menciona un acuerdo y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero todavía hay algunos puntos específicos, elementos de este acuerdo que deben afinarse, y estamos ocupados exactamente con este proceso", ha declarado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS News, en la que no ha dado más detalles alegando que el jefe de la Casa Blanca no lo ha hecho, "por lo que no es apropiado que (él) lo haga".

El jefe de la diplomacia rusa ha señalado que "el presidente de Estados Unidos cree, y creo que con razón, que estamos avanzando en la dirección correcta" sobre las conversaciones para el fin del conflicto en Ucrania.

Preguntado por la reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, prevista para finales de esta semana, el diplomático ha reiterado que "hay varios indicios de que avanzamos en la dirección correcta".

"En primer lugar, porque el presidente Trump es probablemente el único líder en la tierra que reconoció la necesidad de abordar las causas profundas de esta situación. Cuando dijo que fue un gran error meter a Ucrania en la OTAN, y que esto fue un error de la Administración Biden, y él quiere rectificar esto", ha explicado.

Las palabras de Lavrov llegan después de que el Ejército ruso haya bombardeado la capital ucraniana, Kiev, dejando una docena de muertos y casi cien heridos, a lo que Trump ha respondido señalando que "no era necesario" y llega "en muy mal momento", en aparente alusión a las conversaciones para un alto el fuego.

En este sentido, el representante ruso ha asegurado que "sólo atacamos objetivos militares o emplazamientos civiles utilizados por los militares", añadiendo que "el presidente Putin lo ha expresado muchas veces, y esta vez tampoco es diferente".

Pese a ello, ha defendido que "si se trataba de un objetivo utilizado por los militares ucranianos", entonces las tropas rusas "tienen derecho a atacarlos".