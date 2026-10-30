Lavrov llega a EEUU para la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una fotografía de archivo - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha llegado este viernes a Estados Unidos para participar en una reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta entre el 30 y el 31 de octubre y de cara a la cumbre que celebrará el organismo a mediados de diciembre en Miami.

Según las informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS, la delegación encabezada por Lavrov ha llegado al aeropuerto de la ciudad tras más de 20 horas de vuelo, dado que el avión tuvo que evitar el espacio aéreo de varios países "hostiles" de cara a completar la ruta.

La visita del jefe de la diplomacia rusa llega en medio del nuevo impulso a las conversaciones para intentar poner fin al conflicto abierto por la orden de invasión de Ucrania, firmada en febrero de 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, incluida una reciente cumbre en Oslo y un viaje posterior a San Petersburgo del enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Las conversaciones en Atlanta están destinadas a sentar las bases para la citada cumbre de líderes del G20 en Miami, a la que por ahora no está claro si acudirá Putin, si bien su homólogo estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado abierto a su participación en el encuentro en Doral.